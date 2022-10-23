Leclerc, Amerika'da yükselirken çılgın riskler almayacak

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Leclerc, Austin'deki sıralamalarda takım arkadaşı Carlos Sainz'ın arkasında ikinci olmayı başardı ancak motor değişikliği nedeniyle 10 sıra cezası bulunduğu için yarışa 12. sıradan başlayacak.

Bu sayede şampiyon Max Verstappen bir sıra daha yükselecek ve yarışa gridde ilk çizgiden başlayacak. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise Leclerc gibi motor değiştirdiği için 5 sıra cezası aldı ve 9. sıradan yarışa başlayacak.

Sıralamaların ardından konuşan Leclerc, "Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Yinelemem gerekirse motor cezasıyla 12. sıradan başlayacağız. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çılgınca riskler almayacağım ancak fırsat çıkarsa onu değerlendirmeye hazır olacağım."

"12. sıradan ne kadar yükselebileceğimi bilmiyorum ancak ilk birkaç turda mümkün olduğu kadar fazla sıra kazanmaya çalışacağım."

"Bu sayede öndeki bu iki isme mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yaklaşıp mücadeleye dahil olabilirim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, after Qualifying Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Birinci antrenman seansında yerini Robert Schartzman'a bırakan Leclerc, 2. antrenmanda Pirelli lastiklerini test ederken uzun sürüş yapmıştı. Ancak yine de Ferrari bu hafta sonu ihtiyacı olan tüm verileri toplayamadı çünkü Leclerc, 3. antrenman seansında yumuşak lastiklerle uzun sürüşler yapamadı.

O seansta Leclerc'in aracında ne sorun olduğu bilinmiyordu. Leclerc, yumuşak lastiğindeki küçük bir kesik nedeniyle sürüş yapamadığını açığa çıkardı.

O seansta takımlar, Cuma günkü zaman kaybını telafi etmeye çalışmışlardı. Red Bull'da Max Verstappen, yumuşak lastiklerle uzun sürüş yapmakla görevlendirilmişti.

Leclerc, iki pit stop beklenen Austin'de bu konuda sorun yaşayacaklarından endişe duymadığını söyledi.

Leclerc, "Bir sorun olacağını düşünmüyorum. İkinci antrenman seansında kimsenin atamadığı kadar tur attık. Orada orta lastikleri kullandım ve biraz veri topladık."

"3. antrenman seansında daha az veri topladık ancak bunun yarış hazırlıklarını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.