Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, bugün Barselona'da gerçekleştirilen antrenman seanslarında güçlü performanslar sergiledi ve ilk antrenmanı beşinci, ikinci antrenmanı ise üçüncü sırada tamamladı.

Geçirdiği kuvvetli günün ardından konuşan Leclerc, ‘’Çok iyi bir gündü. İyi ve temiz bir gün geçirdik.''

''Portimao’dan sonra, yaklaşımımı biraz daha değiştirdim ve daha adım adım ilerlemeye başladım. Şu anda çok daha iyi sürüyorum ve araçta daha iyi bir noktadayım.''

''Umarım, yarın, bugün geçirdiğimiz güçlü günün üzerine bir şeyler ekleyebiliriz. Yarın sıralamalar çok önemli, özellikle de bu pistte.''

''Gelişmemiz gereken yerleri biliyoruz. Şimdi, zorlandığımız yerde iyi işler yapıp yapamayacağımızı göreceğiz.’’ dedi.

Leclerc geçtiğimiz hafta Portimao'da istediği performansı yakalayamamıştı ve Portekiz Grand Prix'sini kendisi için olumsuz değerlendirmişti.

Geçtiğimiz hafta sonundan sonra, olumlu çıkarımlar yapıp yapmadığı sorulan Monakolu pilot şöyle cevap verdi: ‘’Evet kesinlikle. Her yarış hafta sonundan sonra, neleri daha iyi yapabileceğimi analiz etmeye çalışıyorum ve bir kere kötü bir hafta sonu geçirdiğinizde, neleri yanlış yaptığınız farkına varıyorsunuz.''

''Ne yapacağımı biliyordum, ancak bu işin kolay kısmı. Nerelerde gelişmeniz gerektiğinizi bilmelisiniz. Fakat bunu pistte uygulamak zor ve bugün ben bunu uygulayabildim. Yani, mutluyum.’’

Ferrari, geçtiğimiz sezona kıyasla bugün Barselona'da daha iyi görünüyordu. Leclerc bununla ilgili de yorum yaptı ve bu yıl aracın daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.

‘’Geçtiğimiz yıl çok zorlanıyorduk ancak bu yıl aracın çok daha iyi bir yerde olduğunu hissediyorum.''

''Bu harika ve bence bu özellikle fabrikada çalışan ekip için iyi. Bu, herkesi motive ediyor, bu yüzden de araç da iyi hissettiriyor. Umarım yarın daha iyi bir gün geçiririz.’’

Son olarak, onun için iyi bir hafta sonunun ne demek olduğu sorulan Leclerc, ‘’Bence şu anda umabileceğimiz en iyi senaryo Mercedes ve Red Bull’un tam arkasında olmak."

''Eğer iyi bir sürpriz olursa da kabul ederiz ancak bence amacımız onların arkasında kalmak.’’ yanıtını verdi.