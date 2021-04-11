Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu yıl İtalyan ekiple üçüncü yılına girmiş durumda ve geçen yıl sadece iki kez podyuma çıkabildi.

İtalyan ekip, bu yıl geçen sezona göre daha iyi görünse de, Ferrari'nin normal şartlar altında podyuma çıkması zor görünüyor.

Yine de Leclerc, Ferrari'de yarışıyor olmaktan memnun olduğunu ve amacının takımı en tepeye taşıma olduğunu dile getirdi.

"Yaptığınız seçimler kariyerinizi etkiler, bu doğru. Ancak bir Ferrari pilotu olduğum için çok mutluyum. Hayalim her zaman bir Ferrari pilotu olmaktı ve benim mücadelem, bu takımı yeniden kazanabileceği bir konuma getirmek."

"Seçimlerin önemini biliyorum, ancak bugün tek amacım Ferrari'nin zirveye geri dönmesi. Olmak istediğimiz yere ulaşabilecek potansiyelimiz olduğuna eminim."

Geçen yıl George Russell'ın performansından sonra Lewis Hamilton'ın değeri sorgulanmıştı.

Gelecekte benzer bir şeyle karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusuna Leclerc, "Bu, oyunun bir parçası. Her sezon yeni şeyler öğreniyorum ve kendim hakkında daha fazla cevap buluyorum."

"Ne zaman iyi bir iş yaptığımı ve ne zaman daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Her şeyinizi verdiğini ve çok iyi bir iş yaptığınızın farkında olduğunuz anlar vardır. Ancak bunlar bazen dışarıdan görülmez ve haliyle sinir bozucu olabilir."

"Lewis'e gelirsek, sahip olduğu şeylerin kendi başına konuştuğunu düşünüyorum. Onun en iyi araçta olduğunu söylemeye devam eden insanlar var, fakat o araçta oturmasının bir tesadüf olduğuna inanmıyorum." cevabını verdi.

Leclerc, artık daha sabırlı bir pilot olduğunu yineliyor.

"Bu sporda sabırlı olmalısınız ve bu, geride kalan yıllarda geliştirdiğim bir şey. Geçmişte buna sahip değildim ya da çok az sahiptim. Ancak zor anlarda sakin kalmanız gerekiyor çünkü kızmak veya sabırsız olmak yapıcı değil. Sanırım bu açıdan olgunlaştım. Tabii ki yeniden yarışlar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Bir sürücünün amacı her zaman aynıdır."

"Her yıl kafamda geliştirmek istediğim şeyler var. Lastikleri kontrol, her zaman gelişmek istediğim şeylerin başında geliyor, ki geliştiğimi düşünüyorum. Yine de yapmam gereken şeyler olduğunun farkındayım."