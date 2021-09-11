Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sabah gerçekleştirilen 2. antrenmanda adeta kabus yaşamışlardı.

Sainz, aracının kontrolünü kaybedip kaza yaparken, Leclerc de kendisini hissetmemesi ve aracındaki problem nedeniyle zorluk çekmişti.

Sprint sıralama yarışı ise kendileri adına olaysız geçti. Pierre Gasly'nin kazasıyla birer sıra kazanan ikili, yarışı altıncı ve yedinci sıralarda tamamladılar.

İkili yarınki yarışa Valtteri Bottas'ın cezasıyla beraber beşinci ve altıncı sıralardan başlayacaklar.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Altıncı sıradayız, beşinci sıra pazar günkü yarışa başlamak için iyi bir yer."

"Bugün önümüzdeki beş araç da bizden biraz daha hızlı görünüyordu. Bu yüzden onlarla kalmak zor olacak. Fakat yarışta her şeyi deneyeceğim."

Leclerc, kendisini pek iyi hissetmediğini söyledi.

"Açıkçası kendimi harika hissetmiyorum, pek iyi değilim. Fakat daha şimdiden bu sabaha kıyasla daha iyi hissediyorum. Sadece başım dönüyor fakat yarın daha iyi olacağımı düşünüyorum."

Sainz ise sabahki kazadan sonra, sprint sıralama yarışının sonucunda memnun görünüyor.

"Çocuklar harika bir iş çıkardılar. Ne yazık ki bu sabah tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten zorlamıyor olmama rağmen aracın kontrolünü tamamen kaybettim ve bu biraz endişe vericiydi çünkü gerçekten ne olduğunu bilmiyordum ve gerçekten zorlamadığım halde aracın kontrolünü kaybetmiştim."

"Çocuklar aracı toparlama konusunda harika bir iş çıkardılar ve sprint sıralama yarışında yer almayı başardık, ki bu benim için özgüveni geri kazanmam için iyi bir adım oldu."

Sainz, kendisini nasıl hissettiği sorusuna, "Açıkçası büyük bir kazaydı. Sanırım yarın darbe nedeniyle biraz ağrılı uyanacağım fakat bugün adrenalin nedeniyle sanırım pek kötü hissetmiyorum."

"Araç şükürler olsun ki çok fazla hasar görmedi. En büyük endişem buydu ve dediğim gibi çocukların harika bir iş çıkarmasıyla sprint yarışına katıldık."

"Pek iyi başlamadım ama yavaş yavaş araçla olan hissimi geri kazanmaya çalıştım, çünkü bu sabahki kazadan sonra, 8. virajda kendime olan güvenim çok yüksek değildi."

"İyi bir pozisyondayız ve çok fazla tempomuz olmadığını görebiliyoruz, öndeki herkes daha hızlı gidiyor ve arkadakiler biraz daha yavaşlar. Bu yüzden belki de bizim pozisyonumuz burasıdır. Yarın ilk altı ya da beşte bitirip bitiremeyeceğimizi görmek için pazar günü iyi şekilde başlamaya çalışacağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images