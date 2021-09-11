Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı" Sonraki / Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, beşinci sıranın yarışa başlamak için güzel bir yer olduğunu söyledi ve sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sabah gerçekleştirilen 2. antrenmanda adeta kabus yaşamışlardı.

Sainz, aracının kontrolünü kaybedip kaza yaparken, Leclerc de kendisini hissetmemesi ve aracındaki problem nedeniyle zorluk çekmişti.

Sprint sıralama yarışı ise kendileri adına olaysız geçti. Pierre Gasly'nin kazasıyla birer sıra kazanan ikili, yarışı altıncı ve yedinci sıralarda tamamladılar.

İkili yarınki yarışa Valtteri Bottas'ın cezasıyla beraber beşinci ve altıncı sıralardan başlayacaklar.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Altıncı sıradayız, beşinci sıra pazar günkü yarışa başlamak için iyi bir yer."

"Bugün önümüzdeki beş araç da bizden biraz daha hızlı görünüyordu. Bu yüzden onlarla kalmak zor olacak. Fakat yarışta her şeyi deneyeceğim."

Leclerc, kendisini pek iyi hissetmediğini söyledi.

"Açıkçası kendimi harika hissetmiyorum, pek iyi değilim. Fakat daha şimdiden bu sabaha kıyasla daha iyi hissediyorum. Sadece başım dönüyor fakat yarın daha iyi olacağımı düşünüyorum."

Sainz ise sabahki kazadan sonra, sprint sıralama yarışının sonucunda memnun görünüyor.

"Çocuklar harika bir iş çıkardılar. Ne yazık ki bu sabah tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten zorlamıyor olmama rağmen aracın kontrolünü tamamen kaybettim ve bu biraz endişe vericiydi çünkü gerçekten ne olduğunu bilmiyordum ve gerçekten zorlamadığım halde aracın kontrolünü kaybetmiştim."

"Çocuklar aracı toparlama konusunda harika bir iş çıkardılar ve sprint sıralama yarışında yer almayı başardık, ki bu benim için özgüveni geri kazanmam için iyi bir adım oldu."

Sainz, kendisini nasıl hissettiği sorusuna, "Açıkçası büyük bir kazaydı. Sanırım yarın darbe nedeniyle biraz ağrılı uyanacağım fakat bugün adrenalin nedeniyle sanırım pek kötü hissetmiyorum."

"Araç şükürler olsun ki çok fazla hasar görmedi. En büyük endişem buydu ve dediğim gibi çocukların harika bir iş çıkarmasıyla sprint yarışına katıldık."

"Pek iyi başlamadım ama yavaş yavaş araçla olan hissimi geri kazanmaya çalıştım, çünkü bu sabahki kazadan sonra, 8. virajda kendime olan güvenim çok yüksek değildi."

"İyi bir pozisyondayız ve çok fazla tempomuz olmadığını görebiliyoruz, öndeki herkes daha hızlı gidiyor ve arkadakiler biraz daha yavaşlar. Bu yüzden belki de bizim pozisyonumuz burasıdır. Yarın ilk altı ya da beşte bitirip bitiremeyeceğimizi görmek için pazar günü iyi şekilde başlamaya çalışacağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Önceki haber

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Sonraki haber

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

3 s
2
Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

2 s
3
Formula 1

Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”

2 s
4
Formula 1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

46 dk
5
Formula 1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

1 s
Son Haberler
Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor
F1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

9dk
Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
F1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

46dk
Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"
F1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

1 s
Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
F1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

2 s
Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”
F1

Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”

2 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
57dk

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz" İtalya GP
Formula 1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Euroformula Open Red Bull Ring: İlk yarışı Crafword kazandı, Cem dördüncü oldu
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Red Bull Ring: İlk yarışı Crafword kazandı, Cem dördüncü oldu

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı! İtalya GP
Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Williams ile işbirliği ihtimalini reddetmiyor

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

Son Haberler

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.