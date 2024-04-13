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Formula 1 Japonya GP

Leclerc: "Alonso, Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Charles Leclerc, Fernando Alonso'nun Formula 1'de kalmasına destek verdi ve burada olmayı "hak ettiğini" dile getirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı ve Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

John Toscano / Motorsport Images

Geçtiğimiz birkaç günün en büyük haberi şüphesiz Fernando Alonso'nun Aston Martin ile yaptığı uzun vadeli anlaşma oldu; bu da İspanyol pilotun 2026 kural değişikliklerinden sonra da Formula 1'de kalacağı anlamına geliyor.

Alonso daha önce bazıları tarafından yetenekli gençleri "grid dışına itmekle" eleştirilmişti fakat Ferrari'den Charles Leclerc buna katılmıyor ve kimin şans bulacağına yeteneğin karar vermesi gerektiğini söylüyor.

Monakolu pilot, Alonso'nun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Sky Sports'a şöyle dedi: "Fernando bu alandaki en yetenekli pilotlardan biri."

"Birçok genç gibi o da Formula 1'deki koltuğunu hak ediyor."

Bilindiği gibi Alonso, F1'e verdiği iki yıllık arada Le Mans 24 Saat yarışını kazandı ve Daytona 24 Saat'te mutlu sona ulaştı.

Dakar gibi efsane bir ralliye de katılan Alonso, "yarışsız bir hayat düşünemediğini" söylemişti.

Leclerc de F1 dışında farklı şeyler yapmak istediğini söylüyor fakat 43 yaşında "gridde olmayacağını" ekliyor.

Ferrari pilotu, "Muhtemelen 43 yaşıma kadar F1'de olmayacağım."

"Bu sporu çok sevmeme rağmen, şansımı Le Mans da dahil olmak üzere diğer kategorilerde denemek istiyorum." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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