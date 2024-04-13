Leclerc: "Alonso, Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Geçtiğimiz birkaç günün en büyük haberi şüphesiz Fernando Alonso'nun Aston Martin ile yaptığı uzun vadeli anlaşma oldu; bu da İspanyol pilotun 2026 kural değişikliklerinden sonra da Formula 1'de kalacağı anlamına geliyor.

Alonso daha önce bazıları tarafından yetenekli gençleri "grid dışına itmekle" eleştirilmişti fakat Ferrari'den Charles Leclerc buna katılmıyor ve kimin şans bulacağına yeteneğin karar vermesi gerektiğini söylüyor.

Monakolu pilot, Alonso'nun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Sky Sports'a şöyle dedi: "Fernando bu alandaki en yetenekli pilotlardan biri."

"Birçok genç gibi o da Formula 1'deki koltuğunu hak ediyor."

Bilindiği gibi Alonso, F1'e verdiği iki yıllık arada Le Mans 24 Saat yarışını kazandı ve Daytona 24 Saat'te mutlu sona ulaştı.

Dakar gibi efsane bir ralliye de katılan Alonso, "yarışsız bir hayat düşünemediğini" söylemişti.

Leclerc de F1 dışında farklı şeyler yapmak istediğini söylüyor fakat 43 yaşında "gridde olmayacağını" ekliyor.

Ferrari pilotu, "Muhtemelen 43 yaşıma kadar F1'de olmayacağım."

"Bu sporu çok sevmeme rağmen, şansımı Le Mans da dahil olmak üzere diğer kategorilerde denemek istiyorum." dedi.