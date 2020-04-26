Leclerc: "Albon ve Russell şampiyon olabilecek yetenekte"

Formula 1'deki genç sürücülerin neredeyse tamamı daha önce birlikte yarıştı.

Charles Leclerc, Alex Albon, Geoge Russell, Max Verstappen, Esteban Ocon ve hatta Pierre Gasly gibi isimler önce kartingde sonra da alt kategorilerde birbirleriyle mücadele ettiler.

Şimdi hepsi Formula 1'de birbirlerine karşı yarışıyor.

Bu isimlerden bazıları, koronavirüs nedeniyle verilen arada birlikte çeşitli oyunlara girerek Twitch hesaplarından insanları mutlu etmeye çalışıyorlar.

İngiliz Sky Sports'a konuşan Charles Leclerc, Albon ve Russell'ın F1'de şampiyon olabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Hangi pilotun şampiyonluk potansiyelinin daha yüksek olduğu sorusuna Leclerc, “Hepimiz birlikte büyüdük ve her zaman birbirimizi daha iyisini yapmaya, birbirimizi gelişmeye gittik."

"Şimdi bile her geçen yarış gelişmeye devam ediyoruz."

"Birini seçmek gerçekten çok zor. Kartingde yaptığımız yarışlar gerçekten çok dengeli ve yakındı."

"O dönem Lando'yla fazla yarışmadım, ama George ve Alex ile gerçekten yakındık. Her seferinde kendimizi gelişmek için cesaretlendirdik."

"Yani George ve Alex'in şampiyon olacak yetenekte olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de birilerini seçmek gerçekten zor. Bilemiyorum. Bence hepimiz çok yakınız." dedi.