Leclerc: "Albon ve Russell şampiyon olabilecek yetenekte"
Charles Leclerc daha önce birlikte yarıştığı Alex Albon ve George Russel'ın Formula 1'de şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu düşünüyor.
Formula 1'deki genç sürücülerin neredeyse tamamı daha önce birlikte yarıştı.
Charles Leclerc, Alex Albon, Geoge Russell, Max Verstappen, Esteban Ocon ve hatta Pierre Gasly gibi isimler önce kartingde sonra da alt kategorilerde birbirleriyle mücadele ettiler.
Şimdi hepsi Formula 1'de birbirlerine karşı yarışıyor.
Bu isimlerden bazıları, koronavirüs nedeniyle verilen arada birlikte çeşitli oyunlara girerek Twitch hesaplarından insanları mutlu etmeye çalışıyorlar.
İngiliz Sky Sports'a konuşan Charles Leclerc, Albon ve Russell'ın F1'de şampiyon olabilecek seviyede olduğunu söyledi.
Hangi pilotun şampiyonluk potansiyelinin daha yüksek olduğu sorusuna Leclerc, “Hepimiz birlikte büyüdük ve her zaman birbirimizi daha iyisini yapmaya, birbirimizi gelişmeye gittik."
"Şimdi bile her geçen yarış gelişmeye devam ediyoruz."
"Birini seçmek gerçekten çok zor. Kartingde yaptığımız yarışlar gerçekten çok dengeli ve yakındı."
"O dönem Lando'yla fazla yarışmadım, ama George ve Alex ile gerçekten yakındık. Her seferinde kendimizi gelişmek için cesaretlendirdik."
"Yani George ve Alex'in şampiyon olacak yetenekte olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de birilerini seçmek gerçekten zor. Bilemiyorum. Bence hepimiz çok yakınız." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Leclerc: "Albon ve Russell şampiyon olabilecek yetenekte"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
02:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
|
06:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
03:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
|
06:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
|
06:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler