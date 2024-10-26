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Formula 1 Meksika GP

Leclerc: "Aksiliklere rağmen araçtan memnunum"

Charles Leclerc, kırmızı bayrak nedeniyle verimli geçmeyen ikinci antrenmana rağmen sıralama turlarında zirveyi hedefliyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Geçtiğimiz haftaki Amerika Grand Prix'sinin galibi Charles Leclerc, antrenmanlardan istediği verimi alamamasına rağmen, SF-24'ün performansından memnun olduğunu söyledi.

Formula 1'in resmi verilerinde hem sıralama hem de yarış temposunda ilk sırada yer alan Ferrari, bu hafta sonu da zirveye ortak olacak gibi görünüyor.

Cuma gününü ve aracın performansını değerlendiren Charles Leclerc, "Benim açımdan zor bir gündü. İlk antrenmanda yerime Bearman'ın  piste çıkması önceden planlanmıştı çünkü daha uzun olan ikinci antrenmanda bunu telafi edebileceğimizi düşünmüştük."

"Ancak George'un kazası sonrası kırmızı bayrak nedeniyle ekstra süremizi kullanamadık."

"Ama bu tür şeyler olabiliyor, şimdi tüm odak noktamız sıralamalarda en iyi sonucu almak."

"Aracın temposu başlangıçtan beri iyiydi ve kendimi rahat hissettim.Sıralamada hangi pozisyonu alabileceğimize bakacağız."

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