Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Cuma günkü antrenmanlarda iyi görünen Leclerc, cumartesi günkü 3. antrenman seansında daha az mutluydu ve sıralama turlarında ön lastikleriyle mücadele etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde dördüncü ve ikinci bölümünde ikinci olan Leclerc, son bölümdeki son turunda daha fazla performans elde etmek için bir ön kanat değişikliği denedi.

Ancak bu işe yaramadı ve turunu bırakarak beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Autosport'un son bölümde yaşadığı zorluklarla ilgili sorusuna Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, bunun hafta sonunun çok daha erken saatlerinden itibaren başladığını düşünüyorum."

"3. antrenmanda zaten benden biraz uzaklaştığını hissettim. Ancak normalde olduğu gibi sıralama turlarında bu hissin geri geleceğinden emindim."

"Ne zaman 3. antrenmanda garip bir his yaşasak, ardından sıralama turlarında yeni lastikleri takarsınız, yakıt azalır ve her şey yeniden canlanır."

"Bugün durum böyle değildi. Ön lastiklerle oldukça fazla mücadele ettim, ta ki son bölümdeki son tura kadar, bir şeyler denemek için ön kanatla çok agresif davrandım ve diğer tarafa gittim."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, waves to fans after Qualifying Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ama sonuç olarak, benim için temiz bir gün olmadı, dünkü kadar iyi sürmedim. Ancak yarın yarış uzun ve her şeyi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Leclerc mücadelesinin bir nedeni olarak kendi lastik hazırlığını gösterdi.

Leclerc, "Hislerim doğru değildi. 3. antrenmandan itibaren temiz bir tur atmak çok daha zordu. Dün attığım her tur temiz ve iyiydi."

"Bugün ise çoğunlukla lastik hazırlığına bağlı."

"Bugün bu konuda iyi bir iş çıkardığımı düşünmüyorum. Bu da turun geri kalanı için bir kartopu etkisi yarattı. Bu yüzden berbat ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Leclerc, 3. antrenmanın Red Bull'un performansı konusunda gözlerini açtığını da itiraf etti.

Leclerc, "Red Bull'un motoru tam güçle çalıştırmaya başladığını gördüm. 7. virajdan 9. viraja kadar sanırım bu sabah zaten 0.3 saniye kaybediyorduk. Yani bu çok büyük bir farktı."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"O andan itibaren, pole pozisyonunun zor olacağını hissettim. Ama sonra ilk bölümde çok güçlüydük, bu yüzden 'Tamam, belki' dedim. Sonunda öyle olmadı."

"Bence gerçekçi olmak gerekirse, galibiyeti hedeflemek zor olacak çünkü Max [Verstappen] çok güçlü olacak. Checo bir hedef olabilir."

"Ancak bir kez daha güçlü görünüyorlar çünkü dün düşündüğümüzden daha fazla marjları var."

"Ama genel olarak hedefim tabii ki geri dönüp podyuma çıkmaya çalışmak. Eğer bu Checo'yu yenmekse, o zaman bunu yapmaya çalışacağız." dedi.

Takımlar sert lastiği yarışa sakladıkları için sert lastik bilinmezliğini koruyor. Ferrari'nin lehine olup olmayacağı sorulduğunda Leclerc, "Umarım öyle olur. Ama yine de kendimize odaklanacağız ve eğer onları biraz daha zorlayabilirsek, ki şimdiye kadar böyle bir şey olmadı, o zaman bunu yapmaktan mutluluk duyarım." dedi.