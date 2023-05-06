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Leclerc: "'Agresif' bir ayar isteyerek hata yaptım"

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, Miami Grand Prix sıralamalarında 'agresif' bir ayar istediği ve sonrasında kaza yaptığı için kendisine kızdı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, Miami GP sıralama seansında Q3'teki turunda bir hata yaptı ve üçüncü serbest antrenmanda çarptığı bariyerlere tekrar çarptı.

Ferrari pilotu, aynı virajda aynı hatayı yapmanın 'kabul edilemez' olduğunu ve kendisini gerçekten hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Kazanın ardından Leclerc, "Sıralama benim güçlü olduğum bir nokta ve açıkçası Q3'te daha fazla risk alıyorum. Bu da 10 seansın 9'unda işe yarıyor."

"Ama bu hafta sonu iki kez bariyerlere çarptım, olmak istediğim seviye bu değil." dedi.

Monakolu pilot yaptığı hatanın, sıralama için istediği 'agresif' ayardan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Leclerc, "Kendimi de zor bir duruma soktum çünkü sıralama turları için çok agresif bir ayar istedim. Bunun araçtan en iyi verimi almak için ihtiyacım olan bir ayar olduğunu düşündüm." dedi.

"Muhtemelen biraz fazla ileri gittim. Bu kesinlikle hafta sonundan sonra bakacağım bir şey." dedi.

Pazar günkü yarışa 7. sıradan başlayacak olan Leclerc, yarış hakkında şunları söyledi: "Aston Martin yarış temposunda güçlü görünüyor, bu yüzden tam olarak nerede olacağımızı bilmiyorum." 

"Ancak yarış hızımız göz önüne alındığında yarın bir podyum gerçekten iyi olur."

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