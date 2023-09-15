Leclerc ilk antrenman seansını takım arkadaşı Carlos Sainz'in önünde zaman çizelgesinin zirvesinde tamamlarken, ikinci antrenman seansında ikili yerleri değiştirdi.

Red Bull ise gün boyunca zorlandı ve Ferrari'ye meydan okuyamadı.

Ancak Leclerc, Red Bull'un sıralama turlarında formuna geri dönmesini bekliyor.

Leclerc, "Performansımıza şaşırdık ancak kendimizi kaptırmıyoruz."

"Bugün sadece Cuma. Önümüzdeki günler diğer takımların gerçek potansiyellerini daha fazla göstermelerini bekliyoruz."

"Tabii ki bu bizim için iyi bir başlangıç ama şimdi kendimize odaklanmamız gerekiyor. Umarım Cumartesi ve Pazar günleri de aynısını yapabiliriz."

"Bence çok yakın geçecek, diğerlerinin çok daha hızlı olmasını bekliyorum."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Umarım kötü bir sürprizle karşılaşmayız ama şimdilik her şey iyi görünüyor." dedi.

Ferrari, Monza'da da güçlü bir form gösterdi ve Red Bull'un ardından en hızlı ikinci takım oldu.

Monza'da antrenmanlardan sonra Leclerc'in aracında birkaç değişiklik yapıldı ve Monakolu pilot sıralama turlarında ve yarışta güçlü bir tempo yakaladı.

Leclerc, "Bu pist başlangıçtan itibaren oldukça iyi hissettirdi."

"Monza'da çok zor bir Cuma günü geçirdim ama bundan ders aldık, burası için başka bir yöne gittik ve denge hemen harika hissettirdi."

"Yaklaşımımızdan çok memnunum ve hafta sonuna bu şekilde başlamak çok güzel."

"Yarın için hâlâ bir adım ileriye gitmemiz gerekiyor, bu yüzden şu anda odaklandığımız nokta bu." dedi.