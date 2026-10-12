Formula 1 Singapur GP
Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?
Singapur GP'sinin startında rakibine kıyasla daha iyi bir start alan Charles Leclerc, ilk virajda Max Verstappen'i neden geçemediğini detaylandırdı.
Benjamin Vinel Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 15:20
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Singapur Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc, pistin kirli tarafından kalkmasına rağmen sönen ışıklara pole pozisyonundaki Max Verstappen'den çok daha iyi bir reaksiyon gösterdi. Ancak ilk viraja girilirken Verstappen, Ferrari pilotunu pistin iç kısmına doğru sıkıştırarak çizgisini daralttı. Erken fren yapmak zorunda kalan Leclerc ikincilikte kalırken, Verstappen liderliğini koruyarak zafere giden kapıyı aralamış oldu.
Temiz ama sert geçen ilk viraj mücadelesini değerlendiren Leclerc şu ifadeleri kullandı: "O gibi anlarda düşünecek çok zamanınız olmuyor.”
“Max'in zor bir kalkış yaptığını ve benim harika bir start aldığımı görüp yanına geldikten sonra beni baya sıkıştırdı. Yerinde olsam ben de tam olarak aynısını yapardım.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images
“Sol tarafta ve onun biraz gerisindeydim. Bu yüzden sağ tarafta bulunan fren referans panellerini göremedim ve tüm referanslarımı kaybettim.”
“Durumu olabilecek en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım ancak Max ilk sırayı korumayı başardı."
Yarışın kaderini belirleyen ilk tur hamlesini değerlendiren Max Verstappen ise Leclerc'in tecrübesine vurgu yaparak şunları söyledi: "Buraya sadece kazanmak için geldim, bu yüzden Charles'ın virajın derinliklerine girmesini zorlaştırmak adına elimden gelen her şeyi yapmalıydım.”
“Liderliği almasını engellemenin tek yolu buydu. Neyse ki kendisi çok tecrübeli bir pilot ve temassız, temiz bir mücadele verdik.”
“Fren noktasını kestirmek her zaman zordur ama sonuçta işe yaradı."
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
Sprint yarışının ardından ana yarışta da startta sorun yaşadığını belirten Max Verstappen, debriyajı bırakmadan önceki motor problemine dikkat çekti: "Start anı çok kritikti ve pozisyonu kıl payıyla koruduk.”
“Yine kalkışta ters giden bir şeyler vardı; debriyajı bırakmadan önce motorun hissiyatı iyi değildi ve bu durum startıma zarar verdi.”
“Sprint yarışında pole pozisyonundan başlayıp liderliği kaybetmiştim. Kesinlikle bu konuya odaklanıp bir çözüm bulmamız gerekiyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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