Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Leclerc: "Açıkçası ikinci olmayı beklemiyordum, mutluyum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun son sıralama turlarının gerçekleştirildiği Abu Dhabi'de ikinci olmasına şaşırdığını, bu yüzden aldığı sonuçtan mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari, son yarışın aksine Abu Dhabi'de güçlü bir görüntü çizmedi ve sıralamaların son bölümünde pole pozisyonu ve ilk sıralar için mücadele edebilecek gibi görünmüyordu.

Ancak Leclerc, pole pozisyonu için mücadelenin yoğunlaştığı son turda çok iyi bir tur attı ve sürpriz bir sonuçla pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in arkasında ikinci hızlı turu attı.

Antrenmanların ve sıralamaların ilk bölümünün ardından McLaren'ın Red Bull'un en büyük rakibi olması bekleniyordu ancak günün sonunda Leclerc, lider Verstappen'in 0.139 sn gerisinde ikinci oldu.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Leclerc, "Evet mutluyum, ama dürüst olmak gerekirse şu ana kadar geçirdiğimiz hafta sonunu göz önünde bulundurduğumuzda bunu beklemiyordum. Son turda kesinlikle her şeyi bir araya getirmem gerektiğini biliyordum ve son virajda biraz fazla kayma oldu ama sanırım herkes bunu yaşadı, bu yüzden ikincilikten gerçekten mutluyum."

"Q1 ve Q2'yi geçme konusunda endişeliydim ve sonunda ön sırada yer aldım, bu yüzden bu harika." dedi.

Sıralamaların son bölümünde neyin değiştiği sorulduğunda Leclerc, "Bazı nedenlerden dolayı aracımız çok seçici, ne zaman lastikleri fırçalasak öyle oluyor. Q3'teki ilk turda olduğu gibi, çok iyi bir turdu ama sonuncu olduk."

"Yeni lastikleri taktığımızda her şey canlandı, harika hissettim ve yine harika bir tur attım, bu yüzden ön sırada olmaktan gerçekten mutluyum ama bu büyük bir sürpriz oldu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"
Sonraki haber Sainz, Q1'de elenmesinin ardından trafik yönetimini suçladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
2023 Formula 1 sezonunda kim kaçıncı oldu?

2023 Formula 1 sezonunda kim kaçıncı oldu?

Formula 1
Abu Dabi GP

2023 Formula 1 sezonunda kim kaçıncı oldu? 2023 Formula 1 sezonunda kim kaçıncı oldu?

Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkardı, 54 zaferle Vettel'i geçti!

Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkardı, 54 zaferle Vettel'i geçti!

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkardı, 54 zaferle Vettel'i geçti! Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkardı, 54 zaferle Vettel'i geçti!

Canlı anlatım: Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP

Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP Canlı anlatım: Abu Dabi GP

Son Haberler

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MGP MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MGP MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol