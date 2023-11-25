Leclerc: "Açıkçası ikinci olmayı beklemiyordum, mutluyum"

Ferrari, son yarışın aksine Abu Dhabi'de güçlü bir görüntü çizmedi ve sıralamaların son bölümünde pole pozisyonu ve ilk sıralar için mücadele edebilecek gibi görünmüyordu.

Ancak Leclerc, pole pozisyonu için mücadelenin yoğunlaştığı son turda çok iyi bir tur attı ve sürpriz bir sonuçla pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in arkasında ikinci hızlı turu attı.

Antrenmanların ve sıralamaların ilk bölümünün ardından McLaren'ın Red Bull'un en büyük rakibi olması bekleniyordu ancak günün sonunda Leclerc, lider Verstappen'in 0.139 sn gerisinde ikinci oldu.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Leclerc, "Evet mutluyum, ama dürüst olmak gerekirse şu ana kadar geçirdiğimiz hafta sonunu göz önünde bulundurduğumuzda bunu beklemiyordum. Son turda kesinlikle her şeyi bir araya getirmem gerektiğini biliyordum ve son virajda biraz fazla kayma oldu ama sanırım herkes bunu yaşadı, bu yüzden ikincilikten gerçekten mutluyum."

"Q1 ve Q2'yi geçme konusunda endişeliydim ve sonunda ön sırada yer aldım, bu yüzden bu harika." dedi.

Sıralamaların son bölümünde neyin değiştiği sorulduğunda Leclerc, "Bazı nedenlerden dolayı aracımız çok seçici, ne zaman lastikleri fırçalasak öyle oluyor. Q3'teki ilk turda olduğu gibi, çok iyi bir turdu ama sonuncu olduk."

"Yeni lastikleri taktığımızda her şey canlandı, harika hissettim ve yine harika bir tur attım, bu yüzden ön sırada olmaktan gerçekten mutluyum ama bu büyük bir sürpriz oldu." dedi.