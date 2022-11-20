Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"

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Ferrari, sıralama turlarında Red Bull ile aynı tempoyu göstermekte zorlanırken, seansı üçüncü ve dördüncü sıralarda tamamladılar.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Charles Leclerc, odaklarının daha çok yarış temposu olduğunu ve pazar gününe yönelik ayarlar yaptıklarını söyledi.

Leclerc, "Geçen hafta sonuna kıyasla Abu Dhabi'de yarış temposuna daha fazla önem verdik."

"Henüz yargılayamasak da, yarışta bunun karşılığını almayı umuyoruz. Üçüncü başlıyorum ve Sergio Perez'in çok gerisinde değilim. Bugün onun önüne geçmeye çalışacağım."

"Mercedes'in hızının nasıl olacağını göreceğiz. Eğer düşündüğümüzden daha hızlı giderlerse, muhtemelen onlarla savaşmak zorunda kalacağız."

"Büyük olasılıkla Red Bull pilotları bir adım önde olacak ve Mercedes ile yakın bir mücadele içinde olacağız."

"Her halükarda, karşımıza ne fırsat çıkarsa çıksın bunu değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Carlos Sainz da yarıştan önce şöyle dedi: "Bu hafta sonunun gidişatından memnunum."

"Takım sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ancak sonuç biraz daha iyi olabilirdi. Yine de iyi bir başlangıç pozisyonumuz var. Aracımız hızlı, bu yüzden güçlü bir yarış çıkarmaya çalışacağız."

"Bence Mercedes'i durduracak hızımız var. Red Bull pilotları bu hafta sonu çok hızlı ama onlarla mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız."