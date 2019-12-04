Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

Ferrari pilotu, bugün gerçekleştirilen testte aracı Sebastian Vettel'den devralmış ve tüm gün çalışması hedeflenmişti.

Sabah bölümünde dördüncü en hızlı isim olan Leclerc, öğleden sonra sürüş yaparken 14. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle Leclerc'in aracının sağ arka süspansiyonu ve arka kanadı kırıldı.

Leclerc kazadan önce 103 tur atmıştı ve hedef 130 tur atmaktı. Bu, Ferrari'nin programını tam olarak tamamlayamayacağı anlamına geliyor.