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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

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Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!
Ekleyen:
, Şef Editör
1 Ara 2019 12:38

FIA Teknik Delgesi Jo Bauer, Abu Dhabi'de Charles Leclerc'in aracında yakıt kurallarıyla ilgili bir ihlal olduğu gerekçesiyle konuyu yarış hakemlerine iletti.

Bauer, yarıştan önce yapılan incelemelerde Leclerc'in aracı için açıklanan yakıt miktarıyla ölçümde bulunan yakıt miktarı arasında fark olduğunu söyledi.

Yarış startından 48 dakika önce yayınlanan bültende konunun Abu Dhabi GP yarış hakemlerine iletildiği doğrulandı.

Yapılan açıklamada "16 numaralı aracın yakıtı, araç pitten çıkmadan önce kontrol edildi. Takımın açıkladığı ile depoda yer alan yakıt miktarı arasında ciddi fark vardı." sözlerine yer verildi.

Yarış Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak. Hakemlerin yarıştan önce konuyla alakalı bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

2019'da uygulanmaya başlanan yeni kurallara göre takımların yarış startından iki saat önce araçlara koyacakları yakıt miktarını açıklamaları gerekiyor. Yarıştan önce rastgele ağırlık kontrolü yapılıyor.

Leclerc yarışa normalde 3. sıradan başlayacak. İnceleme sonucunun yarış başlamadan açıklanması beklenmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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