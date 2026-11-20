Formula 1 Las Vegas GP

Leclerc: “2027'de şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2027 sezonunda dünya şampiyonluğu için mücadele edebilecek seviyeye ulaşacağına inandığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 17:01

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ferrari taraftarları için gelecek sezon yeniden şampiyonluk mücadelesi verme beklentisi uzun süredir gündemde. 2019 yılında İtalyan ekibin resmi pilotu olan Charles Leclerc de her sezon benzer hedeflerle yola çıkıyor. Ancak Monakolu pilot, bu kez 2027'nin Ferrari için gerçekten doğru yıl olabileceğine inanıyor.

Fast and Curious podcast'ine konuşan Leclerc, takımın son yarışlarda teknik açıdan doğru yönde ilerlediğini ve bunun gelecek sezon için kendisine güven verdiğini söyledi.

“Son yarışlarda teknik açıdan doğru yönde ilerlediğimiz için ivme bizim tarafımızda. Geleceğe baktığımda planın ne olduğunu ve bu sezon için nasıl bir yol haritası belirlediğimizi biliyorum. Doğru yolda olduğumuza güveniyorum. Ancak Formula 1'de yalnızca kendi çalışmalarınıza güvenemezsiniz. Diğer takımlar da büyük ilerleme kaydediyor ve neler hazırladıklarını bilmiyoruz.”

“Gerçekten çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu da gelecek yıl şampiyonluğu kazanma fırsatına sahip olacağımıza dair bana güven veriyor.”

Leclerc, Las Vegas Grand Prix'sini de değerlendirdi ve pistin SF-26 için kolay bir sınav olmayabileceğini söyledi.

“Zayıf noktalarımızdan biri muhtemelen soğuk hava. Genellikle sıcaklığın yüksek olduğu yarışlarda daha iyi performans gösteriyoruz çünkü lastikleri doğru sıcaklık aralığında tutabiliyoruz. Ancak hava soğuduğunda diğer takımlara kıyasla daha fazla zorlanıyoruz.”

“Bu hafta sonu sezonun en soğuk yarışı olacak gibi görünüyor. Bu bizim için önemli bir mücadele olacak ancak pistin aracımızı çok fazla zorlaması beklenmiyor. Hazırlıklı olmak için oldukça fazla çalıştık.”

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