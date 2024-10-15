Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Leclerc: "2025'te şampiyonluk için mücadele edebiliriz"

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2025’te şampiyonluk için mücadele edebileceğini düşünüyor.

1020376952-SUT-20240919-_192712MS2_3260

Ferrari'nin yıldız pilotu Charles Leclerc, 2024 sezonunun ortasında yaşadıkları sorunları geride bırakan takımının, gelecek sezon şampiyonluk için mücadele edebilecek düzeye geleceğine inanıyor.

Özellikle sezonun son döneminde yapılan güncellemelerle Ferrari, 2025’te yeniden zirveye oynayabilecek bir performans sergilemek istiyor.

Takımlar sampiyonasında McLaren'in 75, Red Bull'un 34 puan gerisinde olan Ferrari, son 6 yarışa girerken 3. sırada yer alıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Takımın gelişim sürecini ESPN'e verdiği demeçte değerlendiren Leclerc, şunları söyledi: "Her sezona şampiyonluğu hedefleyerek başlıyoruz."

"Ferrari’nin hedefi bu olmalı ve takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Rekabet oldukça sert, McLaren özellikle bu sezonun ikinci yarısında oldukça etkileyici oldu."  

"Ama biz de birçok şeyi anlamaya başladık ve önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bunları aracımıza yansıtmak için zamana ihtiyacımız var."

"Çok şey öğreniyoruz ve sürekli gelişiyoruz. Eğer bunları güncellemelerle araca entegre edebilirsek, şampiyonluk için mücadele edebiliriz.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"
Sonraki haber Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!

Öne Çıkan Yorumlar

Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Formula 1
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"
Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!

Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!

Formula 1
Amerika GP
Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Formula 1
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Binotto: "Hâlâ Ferrari'nin kazandığını gördüğümde mutlu oluyorum"

Binotto: "Hâlâ Ferrari'nin kazandığını gördüğümde mutlu oluyorum"

Formula 1
Binotto: "Hâlâ Ferrari'nin kazandığını gördüğümde mutlu oluyorum"
Wolff: "Hamilton, Ferrari'deki hayata uyum sağlamakta zorlanmayacak"

Wolff: "Hamilton, Ferrari'deki hayata uyum sağlamakta zorlanmayacak"

Formula 1
Wolff: "Hamilton, Ferrari'deki hayata uyum sağlamakta zorlanmayacak"
Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

Formula 1
Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

Son Haberler

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

F1 Formula 1
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

F1 Formula 1
Amerika GP
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

F1 Formula 1
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

F1 Formula 1
Amerika GP
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye