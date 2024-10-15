Leclerc: "2025'te şampiyonluk için mücadele edebiliriz"
Charles Leclerc, Ferrari'nin 2025’te şampiyonluk için mücadele edebileceğini düşünüyor.
Ferrari'nin yıldız pilotu Charles Leclerc, 2024 sezonunun ortasında yaşadıkları sorunları geride bırakan takımının, gelecek sezon şampiyonluk için mücadele edebilecek düzeye geleceğine inanıyor.
Özellikle sezonun son döneminde yapılan güncellemelerle Ferrari, 2025’te yeniden zirveye oynayabilecek bir performans sergilemek istiyor.
Takımlar sampiyonasında McLaren'in 75, Red Bull'un 34 puan gerisinde olan Ferrari, son 6 yarışa girerken 3. sırada yer alıyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Takımın gelişim sürecini ESPN'e verdiği demeçte değerlendiren Leclerc, şunları söyledi: "Her sezona şampiyonluğu hedefleyerek başlıyoruz."
"Ferrari’nin hedefi bu olmalı ve takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Rekabet oldukça sert, McLaren özellikle bu sezonun ikinci yarısında oldukça etkileyici oldu."
"Ama biz de birçok şeyi anlamaya başladık ve önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bunları aracımıza yansıtmak için zamana ihtiyacımız var."
"Çok şey öğreniyoruz ve sürekli gelişiyoruz. Eğer bunları güncellemelerle araca entegre edebilirsek, şampiyonluk için mücadele edebiliriz.”
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