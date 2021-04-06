Leclerc, 2024'ten sonra da Ferrari'de kalmak istiyor

Ferrari, 2019'un Aralık ayında genç pilotu Charles Leclerc'in kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.

Monakolu pilot, 2021 haricinde üç yıl daha İtalyan ekiple yarışacak ve Ferrari'nin özellikle geçen yılki kötü performansı nedeniyle, bu anlaşmayı imzaladığı için pişman olabileceği yönünde görüşler vardı.

Tarihin en başarılı Formula 1 takımı olan Ferrari, bu yıl ileri yönde iyi bir adım atmayı başardı ve gelecek yıl içi planlanan yeni kurallar dönemine çok iyi hazırlanıyor.

Mevcut durumdan memnun görünen Leclerc, takımla uzun yıllar yarışmak istediğini dile getirdi.

La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Leclerc, "Ferrari ile 2024'ün sonuna kadar anlaşmam var fakat bunu daha şimdiden yenilemek istediğimi söyleyebilirim."

"Burada daha uzun yıllar kalmak ve takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum."

"Ferrari'ye ve onun için çalışan tüm bu insanlara olan inancım tam." dedi.

Ferrari'de Carlos Sainz'ın kontratı ise 2022 sonunda bitecek.