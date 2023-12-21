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Leclerc, 2024 Ferrari Sürücü Akademisi'nden çıkarıldı

Ferrari 2024 yılı için Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarını açıkladı ve Formula 1'deki yıldız pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur'un akademide olmayacağını doğruladı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Arthur Leclerc, Charles Leclerc, Ferrari

BAE Formula 4'te şampiyonluğu ile 2023'te FDA'da şampiyon olabilen tek isim James Wharton  da programdan ayrılırken, 23 yaşındaki Arthur Leclerc'in akademide yer almayacağı ancak "Ferrari ailesinin bir parçası olarak kalacağı" doğrulandı.

Ferrari ayrıca uzun süredir yarış ve performans mühendisi olan Jock Clear'ın gelecek sezon programın tamamını devralacağını ve Marco Matassa'nın FDA'nın başındaki görevinden ayrılacağını duyurdu.

Leclerc ile ilgili karar, 2023'te Formula 2'yi 15. sırada tamamlamasının ardından alındı. DAMS ile bir kez podyuma çıkan Leclerc, akademiden çıkarılsa da henüz açıklanmayan başka bir şekilde Scuderia yarış ailesi içinde tutulacak.

Ferrari geçtiğimiz günlerde yeni yetenekler aramak için Scouting Dünya Finallerini düzenledi. Akademiye henüz yeni bir sürücü eklenmedi ancak yetenek aratışında son testlere katılanlar yakından takip edilecek.

Böylece 2024'te Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan sürücüler Formula 2'de Oliver Bearman, Formula 3'te Dino Beganovic, Formula Regional'da Rafael Camara ve Tuukka Taponen olacaklar.

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