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Leclerc: "2024 Ferrari aracını sürmek için sabırsızlanıyorum"

Charles Leclerc, Ferrari'nin gelecek sezonki araca yönelik takip ettiği yönden memnun ve onu test etmek için sabırsızlanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari, İtalya Grand Prix'si

Ferrari halihazırda 2023 sezonunu şampiyona dördüncüsü olarak götürüyor ve en azından sezonu ilk üçte bitirmeyi hedefliyor. Bunun için de Aston Martin'i geride bırakmaları gerekiyor.

SF-23 en başından itibaren sorunlu bir araçtı ve takımın tüm çabalarına rağmen şimdiye kadar beklentileri pek karşılayamadı.

Bundan ötürü İtalyan ekip, 2024'te yeni bir konsepte geçiş yapacak ve bu konsept sayesinde yeniden en öne dönmeyi hedefliyorlar.

Bu konuda konuşan Enrico Cardile,  yeni araçla SF-23'ün neredeyse hiçbir ortak yönü olmayacağını söyledi.

Cardile, "2024 aracı, mevcut aracın evrimi olmayacak. SF-23 tam tersi şekilde F1-75'in evrimiydi."

"Oysa yeni araç tamamen farklı olacak. Farklı tarzda tasarlanmış yeni bir şasi, aerodinami departmanımızın aracı daha iyi geliştirmesine olanak tanıyan farklı bir arka taraf olacak."

"SF-23'te neyin işe yaramadığı ya da neyin yanlış olduğu açık. Zayıflıklar ortada." dedi.

Cardile mevcut sorunları çözmek için yeni bir tasarıma ihtiyaç duyduklarını, bunun da bu yıl için mümkün olmadığını belirtti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Erik Junius

Hollanda Grand Prix'sinde umduğunu bulamayan Leclerc, bu sözler hakkında konuştu ve yeni aracı test etmek için sabırsızlandığını belirtti.

Leclerc, "Bunu duymak harika ve açıkçası 2024 aracını sürmek için sabırsızlanıyorum."

"Elbette henüz bitirmemiz gereken 2023 sezonu var ancak başka bir yöne gitmemiz gerektiği ortada çünkü şu anda bu aracı sürmek gerçekten zor. Limitlerde sürmek çok ama çok zor."

"Bence bu hafta sonu özellikle zorlandık, denge gibi bizi yavaşlatan ve limitten uzaklaşmamıza neden olan pek çok şey vardı."

"Çünkü Limite yaklaştığınız anda ne olacağını bilemiyorsunuz."

"Q3'teki turumda tam olarak böyle oldu, bu yüzden zor durumdayız." dedi.

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