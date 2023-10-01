Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"
Charles Leclerc, Frederic Vasseur'ün yeniden inşasına tam destek verdiğini ifade ederken, Ferrari'nin 2024 için planladığı araç konsepti değişikliğinin çoktan doğrulandığını belirtiyor.
SF-23 aracı bu sezon beklentileri karşılayamadı. Leclerc'in birkaç podyum ve Sainz'ın bir galibiyet elde etmesiyle takım, şampiyonluk savaşında Red Bull'a meydan okuyamadı.
İspanya Grand Prix'sinde Ferrari, 'küvet' sidepod tasarımından vazgeçip Red Bull-vari bir 'havayı aşağı yönlendiren' konsepte geçti. 2024 aracı için daha fazla değişiklik planlanıyor ve bunların ilki tamamen Vasseur'ün takım liderliği altında tasarlanacak.
Fransız pilot Ferrari'yi uzun vadede yeniden inşa etme arzusunu dile getirdi ve Leclerc, 2018'deki eski Sauber patronunun yapmaya çalıştığı şeyi tamamen benimsiyor.
Leclerc, "Fred'e ve uzun vadede takımla yaptıklarına her zaman %100 güven duydum." dedi.
"Her zaman aynı fikirdeydim ve doğru yönde ilerlediğinden eminim ama elbette Fred'in zamana ihtiyacı var."
"Oldukça kısa vadeli ya da çok uzun vadeli değişiklikler var, bu yüzden sadece sabırlı olmamız gerekiyor, ancak doğru yönde çalıştığımızdan hiç şüphem yok."
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager
Fotoğraf: Ferrari
"Gelecek yılı dört gözle bekliyorum ama aynı zamanda son yarışlarda öğrendiklerimizle tekrar pistte olmak ve yeni şeyler test ederek daha fazla şey öğrenmek beni gerçekten heyecanlandırıyor."
"Sonuçlar açısından geçen yılki kadar heyecan verici olmayabilir, ancak gelişim ve öğrenme açısından önümüzdeki birkaç yarış için planlanan pek çok şey var; sadece yükseltmeler değil, aynı zamanda anlayış açısından da."
"Önümüzdeki birkaç yarışta beklediğimiz kadar çok şey öğrenmeyi başarırsak bu çok ilginç olur. Ama önce bu yıla, sonra da gelecek yıla odaklanacağım."
"2024 projesi bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı, bu nedenle öğrendiğimiz her şeyle birlikte bu, gelecek yıl için yaptığımız seçimin iyi olduğunu teyit ediyor."
"Ne kadar çok şey öğrenirsek, gelecek yılın aracındaki son birkaç ayrıntı için o kadar iyi olur. Bu yüzden sezon bitmeden önce aracı anlamak çok önemli çünkü hâlâ birkaç yarışımız var, bu yüzden belki bu yönde biraz daha zorlayabiliriz." dedi.
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