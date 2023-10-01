Prime'a abone ol
Önceki / Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"
Formula 1 Haberler

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Charles Leclerc, Frederic Vasseur'ün yeniden inşasına tam destek verdiğini ifade ederken, Ferrari'nin 2024 için planladığı araç konsepti değişikliğinin çoktan doğrulandığını belirtiyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

SF-23 aracı bu sezon beklentileri karşılayamadı. Leclerc'in birkaç podyum ve Sainz'ın bir galibiyet elde etmesiyle takım, şampiyonluk savaşında Red Bull'a meydan okuyamadı.

İspanya Grand Prix'sinde Ferrari, 'küvet' sidepod tasarımından vazgeçip Red Bull-vari bir 'havayı aşağı yönlendiren' konsepte geçti. 2024 aracı için daha fazla değişiklik planlanıyor ve bunların ilki tamamen Vasseur'ün takım liderliği altında tasarlanacak.

Fransız pilot Ferrari'yi uzun vadede yeniden inşa etme arzusunu dile getirdi ve Leclerc, 2018'deki eski Sauber patronunun yapmaya çalıştığı şeyi tamamen benimsiyor.

Leclerc, "Fred'e ve uzun vadede takımla yaptıklarına her zaman %100 güven duydum." dedi.

"Her zaman aynı fikirdeydim ve doğru yönde ilerlediğinden eminim ama elbette Fred'in zamana ihtiyacı var."

"Oldukça kısa vadeli ya da çok uzun vadeli değişiklikler var, bu yüzden sadece sabırlı olmamız gerekiyor, ancak doğru yönde çalıştığımızdan hiç şüphem yok."

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager

Fotoğraf: Ferrari

"Gelecek yılı dört gözle bekliyorum ama aynı zamanda son yarışlarda öğrendiklerimizle tekrar pistte olmak ve yeni şeyler test ederek daha fazla şey öğrenmek beni gerçekten heyecanlandırıyor."

"Sonuçlar açısından geçen yılki kadar heyecan verici olmayabilir, ancak gelişim ve öğrenme açısından önümüzdeki birkaç yarış için planlanan pek çok şey var; sadece yükseltmeler değil, aynı zamanda anlayış açısından da."

"Önümüzdeki birkaç yarışta beklediğimiz kadar çok şey öğrenmeyi başarırsak bu çok ilginç olur. Ama önce bu yıla, sonra da gelecek yıla odaklanacağım."

"2024 projesi bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı, bu nedenle öğrendiğimiz her şeyle birlikte bu, gelecek yıl için yaptığımız seçimin iyi olduğunu teyit ediyor."

"Ne kadar çok şey öğrenirsek, gelecek yılın aracındaki son birkaç ayrıntı için o kadar iyi olur. Bu yüzden sezon bitmeden önce aracı anlamak çok önemli çünkü hâlâ birkaç yarışımız var, bu yüzden belki bu yönde biraz daha zorlayabiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Formula 1
Katar GP

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"

Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"

Formula 1

Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu" Heidfeld: "Verstappen artık 'eksiksiz' bir F1 pilotu"

Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"

Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"

Formula 1

Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı" Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"

Son Haberler

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

F1 Formula 1
Katar GP

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1 Formula 1
Katar GP

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol