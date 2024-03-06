Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Charles Leclerc, sezonun ilk yarışının ardından Ferrari'nin formu konusunda iyimser.

İtalyan ekip için yarışan Leclerc, FIA basın toplantısında aracı geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini ve yakında Max Verstappen'le mücadele etmeyi umduklarını açıkladı.

Leclerc, "Bahreyn'deki yarışın sonucu aşağı yukarı beklediğimiz gibi oldu."

"Belki biraz daha iyiydi ama ilk yarışın ardından sonuca varmak için henüz çok erken."

"Son günlerde tüm dikkatimiz yarışta yaşadığım frenlerle ilgili sorunları ortadan kaldırmaya yönelikti. Umarım bunları çözebiliriz."

"Şu anda Max'e eşit bir mücadele verecek durumda değiliz, ancak ilk yarıştan sonra geçen yıla göre çok daha iyi durumdayız."

"2023'te daha çok mevcut sorunları nasıl çözeceğimizi düşünüyorduk, geleceğe ve araçtaki güncellemelere odaklanmıyorduk."

"Şimdi araç çok daha iyi ve beklentiler çerçevesinde çalışıyor, bu nedenle güncellemelere odaklanabiliyoruz. Dediğim gibi, şu anda bir yıl öncesine göre daha iyi görünüyoruz. Yine de Max çok ileride."

"Bu yüzden takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Hangi alanlarda çalışmaya devam etmemiz gerektiği konusunda net bir anlayışa sahibiz."

"Geçen sezonun başarılı bir ikinci yarısından sonra takımın keyfi yerinde."

"Sezonu verimli şekilde geçirdik ve belirlenen hedeflere ulaştık, araç ondan istediğimiz her şeyi yapıyor, bu yüzden şimdi piste çıkıyoruz, yeni veriler topluyoruz ve mümkün olduğunca çabuk yeni parçalar hazırlamaya çalışıyoruz."

"Umarım yakında Max'e şimdikinden daha fazla baskı uygulamak mümkün olur." dedi.