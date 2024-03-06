Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin 2023'e kıyasla daha iyi bir noktada olduğundan şüphe duymasa da, Max Verstappen ve Red Bull'un hâlâ en iyi taraf olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Erik Junius

Charles Leclerc, sezonun ilk yarışının ardından Ferrari'nin formu konusunda iyimser.

İtalyan ekip için yarışan Leclerc, FIA basın toplantısında aracı geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini ve yakında Max Verstappen'le mücadele etmeyi umduklarını açıkladı.

Leclerc, "Bahreyn'deki yarışın sonucu aşağı yukarı beklediğimiz gibi oldu."

"Belki biraz daha iyiydi ama ilk yarışın ardından sonuca varmak için henüz çok erken."

"Son günlerde tüm dikkatimiz yarışta yaşadığım frenlerle ilgili sorunları ortadan kaldırmaya yönelikti. Umarım bunları çözebiliriz."

"Şu anda Max'e eşit bir mücadele verecek durumda değiliz, ancak ilk yarıştan sonra geçen yıla göre çok daha iyi durumdayız."

"2023'te daha çok mevcut sorunları nasıl çözeceğimizi düşünüyorduk, geleceğe ve araçtaki güncellemelere odaklanmıyorduk."

"Şimdi araç çok daha iyi ve beklentiler çerçevesinde çalışıyor, bu nedenle güncellemelere odaklanabiliyoruz. Dediğim gibi, şu anda bir yıl öncesine göre daha iyi görünüyoruz. Yine de Max çok ileride."

"Bu yüzden takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Hangi alanlarda çalışmaya devam etmemiz gerektiği konusunda net bir anlayışa sahibiz."

"Geçen sezonun başarılı bir ikinci yarısından sonra takımın keyfi yerinde."

"Sezonu verimli şekilde geçirdik ve belirlenen hedeflere ulaştık, araç ondan istediğimiz her şeyi yapıyor, bu yüzden şimdi piste çıkıyoruz, yeni veriler topluyoruz ve mümkün olduğunca çabuk yeni parçalar hazırlamaya çalışıyoruz."

"Umarım yakında Max'e şimdikinden daha fazla baskı uygulamak mümkün olur." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"
Sonraki haber Audi, Sauber'in F1'deki hisselerini satın alma sürecini tamamladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum" Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"
Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım" Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"
Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Formula 1
Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Son Haberler

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez" Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor" Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim" Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye