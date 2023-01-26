Leclerc, 2023'teki ilk test sürüşüne başladı

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Ferrari pilotlarının Fiorano pistindeki üç günlük test seansı bugün sona eriyor. Yedek pilot Robert Shwartzman ve Carlos Sainz'in ardından bugün direksiyonuna Charles Leclerc geçti.

Monakolu pilot, eski nesil de olsa bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçecek ve böylelikle "pası" üzerinden atmış olacak.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Dün sabah ıslak pistte sürüş yapmak zorunda kalan ancak öğleden sonra durumu telafi eden Carlos Sainz, kendi test gününü 354 km ile kapatmıştı.

Leclerc'in ise daha fazla sürüş yapması bekleniyor çünkü hava durumu hiç de kötü değildi.

Bu testte takımın yedek pilotu Antonio Giovinazzi yer almıyor çünkü WEC hazırlıkları kapsamında yeni Ferrari Hypercar aracını test ediyor.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari