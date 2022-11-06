Leclerc: "2023 sezonunda şampiyon olmak için her şeyi yapacağım"

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Leclerc için rüya gibi başlayan ve şampiyonluk mücadelesi verebileceğine yönelik ciddi umutlar sunan 2022 sezonu, henüz dördüncü yarışın ardından tepetaklak gitmeye başladı.

Strateji hataları ve teknik arızaların yanına Imola ve Fransa'da yaptığı pilotaj hataları da eklenen Leclerc, bitime dört yarış kala şampiyonaya havlu atmak durumunda kaldı.

Yine de Ferrari cephesi sezona pek kötü bakmıyor. Binotto'ya göre galibiyet hedeflerine ulaşmaları bir başarı ve CEO John Elkann da 2026 sezonuna kadar şampiyon olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Fakat başarı için sabırsızlandığını belirten Leclerc için 2026 geç bir tarih.

Motorsport İtalya'ya konuşan Leclerc, "Başkanımızın (John Elkann) hedefi 2026'ya kadar şampiyonluğa ulaşmak, fakat bir pilot olarak bu hedefi pek düşünmüyorum."

"Sabırsız birisiyim, dolayısıyla sıkı hazırlanacak ve gelecek sezon dünya şampiyonu olabilmek için her şeyi yapacağım."

"Takımla 2024 sezonuna kadar sözleşmem var, bu nedenle şu an bakınca 2026 sezonunda şampiyon olmak bana uzak bir hedef gibi görünmekte."

"Ferrari'yi her zaman çok sevdim, takımla şampiyonluğa ulaşmak ve bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek istiyorum. Zamanı geldiğinde gelecek hakkında konuşacağız, fakat Ferrari'yi çok seviyorum."

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc'in kötü bir sezonu geride bıraktığını ise söyleyemeyiz. Özellikle Cumartesi günleri müthiş performans gösteren ve tek turla pole pozisyonu aldığı seanslar dahi geçiren Leclerc, tam dokuz pole pozisyonu kazanmayı başardı.

Cumartesi günleri daha da iyi olmasını sağlayabilecek adımlar attığını söyleyen Monakolu sürücü, aynı gelişmeyi yarış performansı anlamında da kaydettiğini düşünüyor.

Leclerc, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da ileri doğru önemli adımlar attığımı düşünmekteyim. Artık 2021'e kıyasla daha iyi bir pilotum, tıpkı o sezon da 2020'ye kıyasla daha iyi bir pilot olduğum gibi."

"Pole pozisyonları ve zaferler için mücadele etme fırsatım olacağını fark ettiğimde, farkında olmadan da olsa sınırları daha fazla zorlamaya başladım. Bu, içimdeki en iyi Charles'ı ortaya çıkarmamı sağladı."

"Galibiyet mücadelesi, her detayın önem taşıdığı bir egzersiz. Lastiklerin maksimum yol tutuşu sağladığı pencere oldukça dar ve koşullar değişkenlik gösterdiği için bu pencereyi yakalamak her zaman kolay olmuyor."

"Bu, üzerinde çok çalıştığım ve bu sezon bana yardımcı olduğunu düşündüğüm bir konu. Ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, Cumartesi öğleden sonra piste çıktığınızda her zaman hesaplamalara kıyasla değişen bir şeyler olur, örneğin beklenenden daha yüksek olabilen yol tutuşu veya rüzgar."

"Yine de ilerleme kaydettiğimi söyleyebilirim. 2019'dan bu yana attığım en büyük adımlar yarış performansımı geliştirmekle ilgili, ancak bu kadar güçlü bir Red Bull'a karşı bunu sergileyebilmek pek kolay değil." dedi.