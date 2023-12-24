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Leclerc: "2023, hayal kırıklığı yaratan bir sezondu"

Charles Leclerc, Ferrari'nin SF-23 ile umduğu performansı bulamamasının ardından 2023 sezonunu 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'nin 2023 sezonunda, önceki sezon aracındaki sorunların çoğunu çözmesi bekleniyordu, ancak yeni sezon aracı yüksek hızda öngörülemez ve sürmesi zor özelliklere sahipti. 

Bu da ne Leclerc'in ne de takım arkadaşı Carlos Sainz'ın şampiyonluk mücadelesinde yer alamadığı anlamına geliyordu.

Sezonu değerlendiren Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu."

"Geçen yılın ardından bu sezon şampiyonluk için mücadele etmeyi bekliyorduk."

"Özellikle yarış temposunda büyük bir ilerleme kaydeden Red Bull ile kıyaslandığında bunun ne kadar zor olacağını hemen anladık."

"Biz aynı adımı atamadık, bu yüzden de o andan itibaren biraz hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Leclerc, bu yıl Takımlar Şampiyonasında ikincilik mücadelesini Mercedes'e kaptıran Red Bull ile tekrar ön sıralarda mücadele edebilmek için 'doldurulması gereken büyük bir boşluk' olduğuna inanıyor.

Leclerc, "Öte yandan, sadece bu sezona bakarsanız, sezon boyunca oldukça fazla ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, bu da gelecek için kendime güvenmemi sağlıyor."

"Ancak Red Bull'ları geri kazanmak için doldurmamız gereken büyük bir boşluk var, bu nedenle kış tatili boyunca çok çalışacağız ve umarım gelecek yıl kazanabilecek bir araçla daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

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