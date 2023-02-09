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Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022 için yapılan büyük kural değişikliklerinin sürücüleri alışılmadık bir zorlukla karşı karşıya bıraktığını söylüyor.

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Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık"
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Charles Leclerc 2017'de Formula 2 şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2018'de Sauber ile Formula 1'de yarışmaya başladı ve bir yıl sonra Ferrari'ye geçti.

2022 sezonu, Leclerc'in spordaki altıncı senesiydi fakat yeni bir zorlukla karşı karşıyaydı; Sürüş stilini değiştirmeliydi.

Bunun temel sebebi yeni araçların büyük oranda değişmesi ve farklı şekilde kullanılmaya ihtiyaç duymasıydı.

Monakolu pilot bu konuda şöyle diyor: "Bir pilot olarak sürüş tarzımızı tamamen değiştirmek zorunda kaldık, ki bu hiç de kolay bir iş değil."

"Tarzınız doğuştan geldiği için, onu uyarlamak için çok çalışmanız gerekiyor."

"Formula 1'e ilk başladığımdan beri araçlar hep aynıydı ve değişiklikler sadece gelişim şeklinde oldu, ki bu da sürüş stilimi aynı tutmamı sağladı."

"Ancak 2022'de yeni araca uyum sağlayabilmek adına her şeye yeniden başlamam gerekiyordu ve bu da şüphesiz ilginç bir görevdi."

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