Leclerc, 2022 sonunda Ferrari'den ayrılmakta özgür olabilir

Charles Leclerc, Ferrari sürücü akademisinde yetişen pilotlardan biri ve Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından 2018'de Alfa Romeo ile spora adım atmıştı.

2019'da Ferrari'ye geçen ve o günden bu yana İtalyan ekiple yarışan Leclerc, şimdiye kadar gösterdiği performansla geleceğin şampiyonlarından biri olarak görülüyor.

Leclerc, Ferrari ile geçirdiği ilk yılın ardından takımla olan kontratını beş yıl uzatmıştı. Bu da 2024 sonuna kadar İtalyan ekiple yarışacağı anlamına geliyor. Hatta sonrası için de kontratında uzatma opsiyonu var.

Ancak La Gazzetta dello Sport, durumun bu şekilde olmayabileceğini iddia ediyor. İddiaya göre Monakolu pilot, 2022 sonrasında herhangi bir yasal yükümlülüğü olmaksızın takımdan ayrılabilir.

Habere göre 2022 ve sonrası için Leclerc'in kontratında, Ferrari'nin sezonu takımlar şampiyonasında, ilk üçün dışında bitirmesi halinde, kontratını erkenden feshetmesini mümkün kılacak bir madde var.

Bu, Ferrari'nin gelecek yılı takımlar şampiyonasında ilk üç içerisinde bitirmemesi halinde, Leclerc'in istediği takdirde ekipten ayrılabileceği anlamına geliyor.

Gelecek yıl kurallar büyük ölçüde değişecek ve Ferrari, erkenden bu kurallara odaklandığı için umutlu olsa da, hiçbir şeyin garantisi yok.

Haberde, Leclerc'in böyle bir durumda, eğer Lewis Hamilton 2022 sonunda emekli olmayı seçerse Mercedes'e geçmeye düşünebileceği iddia edildi.

Sonuç olarak Ferrari'nin gelecek yıl Leclerc'i takımda tutmak için güçlü bir adım atması gerekecek.

Bu yıl takıma katılan Carlos Sainz'ın anlaşması da 2022 sonunda bitiyor ve Ferrari, gösterdiği güçlü performanstan sonra İspanyol pilotun anlaşmasını uzatmayı istiyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images