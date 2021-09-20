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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'ye güçlü başlayacağı konusunda Ferrari'ye güveniyor.

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Ferrari, son birkaç yıldır sorunlarla boğuştu ve kaydettikleri gelişimin yerini, 2019 yılıyla beraber performans düşüşü aldı.

Özellikle yılın ikinci kısmındaki teknik direktifle beraber Ferrari'nin performansında gerileme başladı ve 2020 yılında tarihlerinin en kötü performanslarından birini sergilediler.

Bu yıl araçlar temelde aynı kaldığı için takımın iyi bir ilerleme kaydetmesi beklenmiyordu ve buna rağmen Ferrari, Charles Leclerc'le iki pole pozisyonu alarak geçen sezondan daha iyi bir performans gösterdi. Ayrıca Carlos Sainz iki podyum alırken, Leclerc de bir podyum almayı başardı.

Tüm bunlar Ferrari'nin yeniden doğru yolu bulduğunu gösteriyor. Ayrıca takım uzun süredir 2022 aracı üzerinde çalışıyor ve bu proje ile beraber yeniden zirveye dönmeyi hedefliyor.

2019'dan bu yana takımla yarışan Leclerc, yeni kurallarla beraber galibiyetler ve şampiyonluklar için yarışabilecekleri konusunda Ferrari'ye güveniyor.

Leclerc şöyle konuştu: "Açıkçası bu anlamda herhangi bir korkum yok. Takım olarak gerçekten iyi çalışıyoruz."

“Yaptığımız iş konusunda kendimize güvenmemiz gerekiyor ve ben de böyle yapıyorum."

"Sadece bizim için değil, griddeki herkes için büyük bir fırsat olacak ve umarım bu yeni döneme mümkün olan en iyi şekilde girebiliriz."

"Birkaç yıl boyunca bu araçlara sahip olacağız, bu yüzden yeni döneme iyi başlamamız gerekiyor ve evet, takıma güveniyorum!"

Takım patronu Mattia Binotto daha önce Ferrari'nin 2022'de şampiyonluk savaşı verememesi halinde bunun bir "başarısızlık" olacağını söylemişti.

Binotto, "Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede dünya şampiyonluğunu kazanmak ve önümüzdeki yıl şampiyonluk için mücadele etmemiz şart. Bunu başaramazsak, her şeyi yanlış yaptığımız anlamına gelecek ve başarısızlık sayılacak." dedi.

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