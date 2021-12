Leclerc: "2022 F1 araçlarının düş hızda sürüşü farklı olacak"

Formula 1'de gelecek sene teknik kurallarda büyük değişiklik olacak. Yeni nesil araçlarla, pilotların birbirleri takibinin kolaylaşması ve bu sayede daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele olması hedefleniyor.

Bunun dışında lastik boyutları 18 inç olacak ve bu yüzden araç ağırlıkları yaklaşık 40 kg daha artacak. Güvenlik gerekçesiyle yapılan değişikliklerle de şasi ağırlığının da artması bekleniyor.

Pilotlar son haftalarda 2022 aracını simülatörde deneyerek Şubat ayındaki gerçek sürüş öncesinde hazırlıklara başladılar.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, simülatörde vakit geçirdikçe daha iyi hissettiğini söyledi.

Leclerc, "Şu anda pozitif hissediyorum çünkü doğru yönde çalıştığımızı görüyorum. Her yeni sürüşte, daha iyi hissediyorum."

"Durum iyi. Testler başladığında herkes karşısında nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Araçlar ağır, bu seneki araçlara göre çok daha ağır olacaklar."

"Bunu en çok düşük hızlı virajlarda görüyorsunuz. Düşük hızlı virajlarda araçların çok daha ağır olması nedeniyle biraz farklı bir sürüş stili gerekiyor."

"Yüksek hızlı virajlarda ise sürüş stilinin daha benzer olduğunu söyleyebilirim." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images