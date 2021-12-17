Leclerc: "2022 F1 araçlarının düş hızda sürüşü farklı olacak"

Formula 1'de gelecek sene teknik kurallarda büyük değişiklik olacak. Yeni nesil araçlarla, pilotların birbirleri takibinin kolaylaşması ve bu sayede daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele olması hedefleniyor.

Bunun dışında lastik boyutları 18 inç olacak ve bu yüzden araç ağırlıkları yaklaşık 40 kg daha artacak. Güvenlik gerekçesiyle yapılan değişikliklerle de şasi ağırlığının da artması bekleniyor.

Pilotlar son haftalarda 2022 aracını simülatörde deneyerek Şubat ayındaki gerçek sürüş öncesinde hazırlıklara başladılar.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, simülatörde vakit geçirdikçe daha iyi hissettiğini söyledi.

Leclerc, "Şu anda pozitif hissediyorum çünkü doğru yönde çalıştığımızı görüyorum. Her yeni sürüşte, daha iyi hissediyorum."

"Durum iyi. Testler başladığında herkes karşısında nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Araçlar ağır, bu seneki araçlara göre çok daha ağır olacaklar."

"Bunu en çok düşük hızlı virajlarda görüyorsunuz. Düşük hızlı virajlarda araçların çok daha ağır olması nedeniyle biraz farklı bir sürüş stili gerekiyor."

"Yüksek hızlı virajlarda ise sürüş stilinin daha benzer olduğunu söyleyebilirim." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de 2022 araçlarının, artan ağırlığı nedeniyle 2021 modeli kadar iyi hissettirmediğini belirtti.

Gasly, "Her şey - frenleme, viraj girişleri, yüksek hızlı ve düşük hızlı virajlar... - biraz da olsa daha kötü hissettiriyor."

"Araç daha ağır, bu yüzden açık bir şekilde düşük hızlarda daha kötü hissediyorsunuz. Ancak hemen hemen her şeyde böyle bir his var. 5 sn daha yavaş değiliz ancak birkaç saniye yavaşız." dedi.

Yeni kurallarda her ne kadar araçların birbirine yakın olması hedefleniyor olsa da, Gasly büyük takımların yine avantajlı olacağını düşünüyor.

Gasly, "Gerçekten bunu başarmamızı umuyorum ancak bunun olacağı konusunda biraz endişeliyim."

"Umarım ben hatalıyımdır ancak araç daha yavaş ve daha ağır. Bu tür yarış araçlarında denge harika olmaz. Bir anda daha fazla zorlanırsınız."

"Gelecek sene göreceğiz. Hâlâ bu adamların, rakip takımların sene içerisinde daha fazla performans bulacaklarına inanıyorum. Birkaç yarıştan sonra bile oldukça farklı hissettirebilir." dedi.

Kuralların işe yaramayacağı konusunda neden endişeli olduğunun sorulması üzerine ise Gasly, "Aracı Barselona'da piste çıkarana ve zorlayana kadar emin olamazsınız. Ancak o zaman bazı cevapları bulabilirsiniz."

"Her zaman çalışmalara sıfırdan başladığınızda, çok fazla çalışırsınız. Takip edebileceğiniz çok fazla yön olur. Umarım doğru olan yönü takip etmişizdir."

"Şu an için gelişimimizden oldukça mutluyuz ancak bu, diğerlerinin neler bulduğuna bağlı olacak." dedi.