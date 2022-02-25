Leclerc: "2022 araçlarıyla öndeki aracı takip etmek daha kolay"

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Yeni araçlarla Barselona'da yapılan üç günlük ilk testin ardından Formula 1 pilotları, yeni kurallarla beraber hedeflere ulaşıldığı ve öndeki aracı takibin artık daha kolay olduğunu doğruladılar.

Ferrari pilotu Leclerc, öndeki araçla arada 0.5 ila 1 saniye kaldığında durumun geçen yılla benzer olduğunu söylese de, genel olarak yapılanlardan memnun olduğunu belirtti.

Monakolu pilot, "Bu buna oldukça ilginç geliyor çünkü öndeki aracın bir ila üç saniye arkasındaysanız, artık daha yakından takip edebiliyorsunuz."

"Bir saniye ila yarım saniye varsa, o zaman geçen yılla oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim."

"0.5 saniyeden daha yakınsanız, o zaman geçen yıldan çok daha iyi. Yani hem güzel hem de ilginç."

"Bir aracın arkasında birkaç tur daha atmam lazım ama şu anda iyi görünüyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz da takip konusunda pozitif konuştu.

İspanyol pilot, ”Zaten bazı farklılıklar hissettiğimi söyleyebilirim."

"Bu bence oldukça net ve bu konuda nispeten olumluyum."

"Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dünya Şampiyonu Max Verstappen de Barselona'daki ilk deneyiminden sonra cesaret verici geri bildirimler verdi.

Red Bull sürücüsü, “Birkaç aracı takip ediyordum ve takip etmek biraz daha kolay gibi görünüyordu."

“En azından artık aniden çok fazla önden ya da büyük bir arkadan kayma yaşadığınız bu garip yere basma gücü kaybını yaşamıyorsunuz."

“Tabii ki çıktığımız süratlerle bu durumun tamamen ortadan kalkmasını beklemiyorum ama artık her şey biraz daha kontrol altında görünüyor. Bence bunlar iyi araçlar." dedi.

Formula 1'e geri dönen Alex Albon da durumun daha iyi olduğunu bildirenler arasındaydı.

"Gasly'nin arkasında birkaç tur arttım. Açıkçası ilk hissim iyi olduğu yönündeydi. 2. ve 3. virajda bu kadar hızlı kalabildiğime şaşırdım çünkü neredeyse yan yanaydık ve daha kötüsünü bekliyordum. Kısacası ilk hissim pozitif."