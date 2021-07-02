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Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, çok fazla detay vermek istemese de 2022 aracının çok farklı göründüğünü söyledi.

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler olacak ve arçaların görüntüsü, şimdiye kıyasla epey değişecek.

Takımların büyük çoğunluğu 2022 aracına odaklanmış durumda ve yeni araçlarını geliştirebilmek için yoğun şekilde çaba harcıyorlar.

Bu takımlardan biri de uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışan Ferrari.

2022 aracı hakkındaki izlenimleri sorulan Leclerc, "2022 aracı biraz farklı görünüyor. Çok fazla detay vermeyeceğim fakat dediğim gibi biraz farklı."

"Proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve zayıflıkları geliştiriyor. Fakat simülatörde ilk sürüşü yapmak güzel." dedi.

Mercedes'in 2021 aracının gelişimini durdurma kararını anlayıp anlamadığı sorusuna Leclerc, "Evet, kesinlikle. Sanırım söyledikleri şey buydu ve biz de 2022 yılına odaklandık. Bekleyip göreceğiz. Bence diğerlerine kıyasla ne kadar iyi olduğumuzu bilmek için henüz çok erken. Bence kimse bilmiyor çünkü tamamen farklı bir proje ve her şey çok fazla değişiyor. Bu nedenle diğerlerinin nasıl olduğunu görmek için kış testlerine gittiğimizde, hepimizin biraz sürpriz olacak." 

"Bence en mantıklı şey 2022'ye odaklanmak çünkü 2022'den sonra araçlar uzun bir süre boyunca benzer olacak. Eğer bu yeni döneme doğru şekilde giremezseniz, o zaman geri dönüş yapmanız zor olacak. Bu yüzden tüm ekiplerin bunun farkında olduğunu ve 2022 için bu yıldan biraz daha fazla çalıştığına inanıyorum."

Kimilerine göre takımların 2022 aracına odaklanması, Red Bull'un olası şampiyonluğunu daha değersiz hale getirebilir.

Bu konuda Leclerc, "Daha değersiz mi? Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Sonunda bu bir dünya şampiyonası. Eğer kazanıyorlarsa bunu hak ettikleri için yapıyorlar. Fakat gelecek yıl nasıl bir iş yapacaklar göreceğiz. Bu konu hakkında bir cevap yok." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: FIA Pool

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