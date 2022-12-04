Leclerc: "2021'de biraz serbest stil takılıyordum, bu yıl pist dışında da disiplinliydim"

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Leclerc, 2021'de sezonu takım arkadaşı Carlos Sainz'ın arkasında tamamlamasının ardından bu sezon güçlü bir şekilde geri döndü. Monakolu pilot, 2022 sezonunu takım arkadaşı Sainz'ın 62 puan önünde 2. sırada tamamladı ve neredeyse sezon boyunca takım arkadaşından daha hızlıydı.

Leclerc, 2022'ye başlamadan önce pist dışında bazı şeyleri değiştirdiğini söylüyor. Genç yıldız, sezon başlamadan önce çalışma stilini değiştirmiş ve pist dışında daha da disiplinli bir hayat stiline geçmiş.

AMuS'la gerçekleştirdiği özel röportajda, Leclerc'e "Sezon boyunca takım arkadaşının nasıl bir adım önündeydin, bazı şeyleri değiştirdin mi?" sorusu yöneltildi.

Leclerc, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu yılın başında birkaç şeyi değiştirdim. Çalışma şeklimi değiştirdim. Pist dışındayken, evimdeyken daha disiplinli oldum. Geçtiğimiz yıl biraz serbest stil takılıyordum. Eve geldiğimde 1000 tane şeyle uğraşıyordum."

"Dürüst olmam gerekirse, 2021'de sezonun orta noktasından itibaren aşırı yorgundum ve sezon sonuna kadar da yorgun kaldım. Bu beni etkiledi, performansımı etkiledi."

"Bunlara ek olarak, belki de bu yıl araç bana daha çok uyuyordu. İyi bir kış testi geçirdik, birçok şey denedik. Aracı nasıl sürebileceğime odaklandık ve bu, sezona yüksek bir seviyede başlamamı sağladı."

"Kış testlerinde temel şeyleri hallettiğimizden detaylara odaklanabiliyordum."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2022 araçları, 2017-2021 arasında gördüğümüz tarihin en hızlı araçlarından çok daha farklıydı. 2022 araçlarını sürmek, önceki jenerasyondaki araçlara kıyasla çok daha zordu. Araçlar 2021'e kıyasla daha ağırdı dolayısıyla frenleme ve yavaş viraj performansı daha kötüydü.

Buna ek olarak, araçlar ağırlaştığından limitin üstüne çıkılıp aracı kaybettiğinizde arka tarafı yakalamak da çok daha zordu.

Leclerc, 2022 araçlarındaki değişimler hakkında şunları söylüyor: "İlk olarak ağırlığı fark ediyorsunuz. Araçlar daha kilolu olduğundan daha hantal, tembel hissettiriyorlar."

"Kontra yaşadığınızda, aracı kaybettiğinizde yakalamanız çok daha zor. Araca olan güveniniz, önceki yıllardaki kadar yüksek değil çünkü önceki yıllarda araç daha hafifti ve daha rahat bir şekilde aracı yakalayabiliyordunuz."

"Ağırlıktan dolayı frenlemede farklı. Ön akstaki blokajlar büyük bir sorundu, bunu çok gördük."

"Açıkçası bu sezon kış testlerinin ardından aracı anlamıştım. Testlerin sonunda araçta ne yapmam gerektiğini biliyordum. Elbette yıl boyunca kış testlerinde zamanınız olmayan farklı şeyler de öğreniyorsunuz ancak kış testlerinin ardından büyük resmin çoğu benim için netti."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, kicks up sparks Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

2022 araçlarında, arkadan kaymalı ayarlar nispeten daha hızlılar. Leclerc ise kariyeri boyunca arkadan kaymayı, önden kaymaya tercih eden bir pilot oldu ve her zaman arkadan kaymaya meyilli ayarlarla yarıştı.

Leclerc, kış testlerinde aracı biraz daha arkadan kayacak şekilde ayarladıklarını söylerken; arkadan kaymayı neden tercih ettiğinden de bahsediyor.

"Önden kayma yaşamaktan cidden nefret ediyorum. Kış testinde iyi bir iş yaptık ve hızlı bir şekilde araç dengesine odaklandık. Aracı biraz daha arkadan kayacak bir şekilde ayarladık, ben bunu seviyorum.

"Arkadan kaymalı bir araçta daha çok kontrole sahip oluyorsunuz. En azından ben bu durumu böyle görüyorum."

"Direksiyonu çevirdiğinizde araç tam olarak ne yapmak istiyorsanız onu yapıyor. Önden kaymalı bir araçta ise yapabilecek çok bir şeyi olmayan bir yolcuymuşum gibi hissediyorum. Araç, virajın ortasında dönmüyor."

"Araç virajın ortasında dönmeyince de ne yapacağımı bilemiyorum bile. Ben her zaman kontrol sahibi olmak istiyorum, bu yüzden de arkadan kaymayı tercih ediyorum. Bu, bazen aracı sürmeyi daha zor bir hâle getiriyor ve arka lastikleri daha çok yiyor ama benim için bir yarış pistinde turlamanın en hızlı yolu bu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius