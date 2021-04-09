Leclerc: "2021 araçlarını viraj girişlerinde kontrol etmek daha zor"

Bu yıl araçların yere basma gücünü azaltmak ve haliyle daha yavaş gitmelerini sağlayabilmek amacıyla tabanın arka kısmında değişiklik yapılmıştı.

Bu taban değişikliği başlangıçta küçük bir değişiklik gibi görünse de, etkisi oldukça büyük oldu çünkü aracın tüm aerodinamisinde değişikliğe yol açtı. Ayrıca fren kanallarına ve difüzör boyutlarına da yeni kısıtlamalar getirildi.

Yere basma gücünün geçen yıla kıyasla %10 kadar düştüğü tahmin ediliyor, bu sayede araçlar yavaşladı ve Leclerc, sürüş tarzı değişmese bile öncesine kıyasla bazı değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Leclerc, Motorsport.com İtalya'ya şöyle konuştu: "Sürüş [tarzı] açısından hiçbir değişiklik olmadı, ancak daha farklı olan şeyler var."

"Virajlara girerken biraz daha az zorlamanız gerekiyor, çünkü aracın arka kısmını değişen taban kuralları nedeniyle yönetmek çok daha zor."

Monakolu pilot, takımın kaydettiği ilerlemeye rağmen ayaklarının yerde kalması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

"Bence çok iyi bir iş çıkardık. Fakat ayarlarınızı yerde tutmalısınız. Formula 1'de her zaman çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü her şey göreceli. Yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu rakiplerinizle savaştığınız zaman anlıyorsunuz. Bu yüzden bu dengede kalmak istiyorum."

Leclerc, galibiyetsiz bir yılda üçüncü olmayı mı yoksa iki galibiyet alıp beşinci olmayı mı tercih ettiği sorusuna, "Şampiyona üçüncüsü olmayı. Ancak bu, cevaplaması zor bir soru. Belki bir sürücü olarak birkaç yarış kazanmak daha iyi. Ancak takımın genel dengesi için şampiyona sonucunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet, çok zor bir soru." cevabını verdi.