Leclerc: "2020'de aldığım riskler çoğu zaman işe yaradı"

Charles Leclerc, 2019 yılında çok daha rekabetçi olan Ferrari ile 21 yarışta 10 podyum ve iki galibiyet alarak sezonu dördüncü sırada tamamlamıştı.

Sezonu 264 puanla tamamlayan Leclerc, bu yıl sadece 98 puan aldı ve iki kez podyuma çıktı.

Ferrari pilotu yarış başına 5.76 puan ortalaması yakalarken, Steiermark, Türkiye ve Sakhir'de aldığı riskler nedeniyle eleştirildi.

Ancak genç sürücü, bu risklerin karşılığını çoğu zaman aldığını belirtti ve daha iyisini yapmak zorunda olsa da, genel anlamda performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Leclerc, "Çok geliştim ve 2021'de daha güçlü olacağımıza inanıyorum."

"Gelecek yıl büyük bir adım atacak mıyız bilmiyorum, ancak her adımın doğru yönde olacağından eminim."

"Hepimiz bu sezondan dersler çıkardık, ki bence kariyerimin en iyi yılıydı. Pek çok kez risk aldım ve bu riskler bize çok fazla puan getirdi."

"Bazen işler ters gitti ve sıralar kaybettik, bunu inkar etmiyorum. Ama genel olarak benim için sezonun çok olumlu geçtiğini düşünüyorum.“ dedi.

Leclerc, 2020'nin kendileri için zor geçeceğini Barcelona testleriyle beraber fark ettiklerini söyledi.

"Barselona'daki testlerden sonra, sanırım hepimiz bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorduk... Ama bir takım olarak dağılmadık. İlk yarışa gitmek ve potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak için mümkün olduğunca çok çalıştık. Yaptık da. Bundan sonra daha da kenetlendik ve doğru yönde küçük adımlar attığımızı gösterdik.“