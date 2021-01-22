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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "2020 sezonu zihinsel anlamda yorucuydu"

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Leclerc: "2020 sezonu zihinsel anlamda yorucuydu"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2020 sezonunun fiziksel anlamda kendisi için yorucu geçtiğini düşünüyor.

Formula 1, COVID-19 pandemisine rağmen geçen yılın Temmuz ayından Aralık ayı ortasına kadar 17 yarış düzenledi ve 2020 sezonunu başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Takvimde çok sayıda üçlü yarış vardı ve hemen hemen her hafta sonu bir yarış düzenlendi.

Tüm bu zorluklara ek olarak Ferrari de şimdiye kadarki en kötü sezonlarından bir tanesini geçirdi ve sezonu üç podyumla altıncı sırada bitirdi. Bu podyumlardan ikisini Leclerc alırken, şampiyonayı sekizinci sırada noktaladı.

Monakolu pilot, tüm bunlar göz önüne alındığında özellikle zihinsel olarak zor bir yılı geride bıraktığını söyledi.

GPFans'e konuşan Leclerc, "Benim açımdan bakarsanız fiziksel olarak kesinlikle yarıştan yarışa biraz yorgun hissediyorsunuz, ama kendimi pazartesiden itibaren tekrar araca geçmek için hazır hissediyordum."

"bence yarıştan yarışa daha iyi olmak istediğiniz yer zihinsel taraf. Biraz baskı altında oluyorsunuz ve zihinsel olarak sezon sonunda evden uzata çok fazla zaman geçirmek yorucu oluyor."

"Yani kendi açımdan evet, zihinsel olarak çok zor bir yıldı."

"Piste bizden daha erken gelen ve bizden daha geç ayrılan mekanikerler için biraz daha zordu. Yani hepimiz için yorucu bir sezondu." dedi.

F1, 2021'de 23 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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