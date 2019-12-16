Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

paylaşım
yorumlar
Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor
16 Ara 2019 07:50

Charles Leclerc, 2020 Formula 1 sezonu için sabırsızlandığını, çünkü kariyerinde ilk kez iki yıl arka arkaya aynı takım için yarışacağını söyledi.

Charles Leclerc, kariyeri boyunca hiçbir zaman iki yıl arka arkaya aynı takım için mücadele etmedi ve bu açıdan 2020 yılı kendisi için bir ilk olma özelliği taşıyacak.

2014'te Formula Renault 2.0 Alp'ste ikinci olan Leclerc, 2015'te FIA Avrupa Formula 3'ü dördüncü bitirmiş ve ertesi sezon GP3'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

2017'deki Formula 2 şampiyonluğu sonrası Alfa Romoe ile F1'e adım atan Leclerc, bu yıl Ferrari ile yarıştı ve henüz ilk yılında 2 galibiyet, 7 pole pozisyonu, 4 en hızlı tur ve 10 podyumluk önemli bir istatistik yakaladı.

Leclerc, şimdi Ferrari'deki ikinci yılı için sabırsızlandığını söyledi.

Spa ve Monza'da zafere ulaşan Monakolu sürücü, "Kariyerimde ilk kez iki yıl aynı takım için mücadele edeceğim ve bu, gerçekten heyecan verici."

"Genel olarak bakarsak, 2019'da önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardık ve bunun çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi yakaladığımız bu momentumu gelecek yıla taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Leclerc, 2019'un beklentilerini aşan bir yıl olduğunu dile getirdi.

"Açıkçası benim için veya bizim için tuhaf bir sezondu. Kış testlerinden sonra önde olmayı bekliyorduk ancak Melbourne'de başlayacağımızı düşündüğümüz yerde değildik. Kış testleri çok olumluydu, ama ilk yarışa geldik ve çok fazla zorlandık."

"Sonrasında çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Austin elbette biraz tuhaf bir yarıştı. Şu an bile neden bu kadar geride kaldığımızı anlamış değiliz. Ama genel olarak olumlu bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarışı bir kenara bırakıyorum, çünkü bu çok olumsuzdu. Fakat gerisi iyiydi."

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Önceki haber

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Sonraki haber

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

28dk
2
Formula 1

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

1s
3
Formula 1

Verstappen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

4
Formula 1

“Zandvoort’taki eğimli viraj, 2005 ABD GP’nin tekrarına sebep olmayacak”

5
Formula 1

Video: Hamilton Ferrari'ye, Alonso Mercedes'e - 15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Videolar

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:20
Formula 1

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Hamilton - Rossi araç takası 06:05
Formula 1

Hamilton - Rossi araç takası

Son Haberler

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"
F1

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor
F1

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı
F1

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"
F1

Giovinazzi: "2020'de daha güçlü bir pilot olmalıyım"

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"
F1

Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.