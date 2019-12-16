Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

Charles Leclerc, kariyeri boyunca hiçbir zaman iki yıl arka arkaya aynı takım için mücadele etmedi ve bu açıdan 2020 yılı kendisi için bir ilk olma özelliği taşıyacak.

2014'te Formula Renault 2.0 Alp'ste ikinci olan Leclerc, 2015'te FIA Avrupa Formula 3'ü dördüncü bitirmiş ve ertesi sezon GP3'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

2017'deki Formula 2 şampiyonluğu sonrası Alfa Romoe ile F1'e adım atan Leclerc, bu yıl Ferrari ile yarıştı ve henüz ilk yılında 2 galibiyet, 7 pole pozisyonu, 4 en hızlı tur ve 10 podyumluk önemli bir istatistik yakaladı.

Leclerc, şimdi Ferrari'deki ikinci yılı için sabırsızlandığını söyledi.

Spa ve Monza'da zafere ulaşan Monakolu sürücü, "Kariyerimde ilk kez iki yıl aynı takım için mücadele edeceğim ve bu, gerçekten heyecan verici."

"Genel olarak bakarsak, 2019'da önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardık ve bunun çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi yakaladığımız bu momentumu gelecek yıla taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Leclerc, 2019'un beklentilerini aşan bir yıl olduğunu dile getirdi.

"Açıkçası benim için veya bizim için tuhaf bir sezondu. Kış testlerinden sonra önde olmayı bekliyorduk ancak Melbourne'de başlayacağımızı düşündüğümüz yerde değildik. Kış testleri çok olumluydu, ama ilk yarışa geldik ve çok fazla zorlandık."

"Sonrasında çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Austin elbette biraz tuhaf bir yarıştı. Şu an bile neden bu kadar geride kaldığımızı anlamış değiliz. Ama genel olarak olumlu bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarışı bir kenara bırakıyorum, çünkü bu çok olumsuzdu. Fakat gerisi iyiydi."

Çeviri: İnci Beğen