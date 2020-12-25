Leclerc: "2020 benim için 'unutulması gereken' bir sene değil"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yaşadıkları zorluklara rağmen 2020'nin kendisi için boşa giden bir yıl olmadığını ve çok şey öğrendiklerini düşünüyor.
Ferrari, 2020 yılında 1980'den bu yana en kötü sezonunu geride bıraktı ve sezon boyunca tek bir zafer dahi alamadı.
Charles Leclerc, bu yıl genel olarak aracından maksimumu çıkarsa da sadece iki podyum aldı ve Sebastian Vettel'i geride bıraktı.
Leclerc çoğunluklu olarak iyi performans gösterdi fakat yine de bazı yarışlardaki hatalarından ötürü eleştirilmekten kurtulamadı.
Sky İtalya'ya konuşan Leclerc, 2020'nin unutulması gereken bir yıl olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, öyle diyemem. Elbette pek çok anlamda çok zor bir yılı geride bıraktık. Araç tarafında karmaşık bir yıldı ve bu kadar zorlanmayı beklemiyorduk."
"Bir noktada bunu kabullenmemiz, durumu analiz etmemiz ve gelişmek için çalışma yapmamız gerekiyordu. Oldukça zor bir yıl olsa bile bundan memnunum."
"Bana göre bu sezonu unutmaya çalışmak doğru değil, çünkü böyle anlar en çok geliştiğiniz anlardır. Bir sürücü olarak bana yardımcı olduğunu hissettim ve bir takım olarak bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu yıl, gelecek gelişmemize yardımcı olacak çeşitli şeyler bulduk."
Kendisinin yardımıyla Ferrari'nin şampiyon olup olamayacağı sorusuna Leclerc, "Sonunda benim işim bu. Bu yüzden başladığımız yere kıyasla hedef çok yüksek olsa bile deneyeceğim."
"Gerçekçi olmalıyız ama aynı zamanda iyimser olmalıyız. Ferrari'nin mümkün olan en kısa sürede kazanmasını sağlamak adına buradayım. Ancak Binotto'nun dediği gibi bunu başarmak kolay olmayacak. Ama buna inanıyorum, araca her bindiğimde, h-atta geçen yılki gibi bir sezonda bile- buna inanıyorum."
"Ne zaman gridde olsam kazanmayı düşünüyorum. İmkansız olduğunu, zor olduğunu ve biraz şans gerektirdiğini bilsem bile böyle düşünüyorum. Araç içerisindeyken buna inanmalıyız."
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|Editör
|Kemal Şengül