Leclerc: "2020 aracı Vettel'e kıyasla muhtemelen bana daha iyi uyuyordu"

Ferrari, 2020 yılına büyük umutlarla girse de, kış testlerinin ardından aslında o kadar da iyi olmadıkları anlaşıldı ve sezon Avusturya'da başladığında Ferrari epey geride kalmış durumdaydı.

Yine de özellikle Charles Leclerc, zorlu şartlarda iyi performans sergilemeyi başardı ve önemli puanlar kazandı.

BBC'ye konuşan Leclerc, performansıyla ilgili şöyle dedi: "İşler kötü gittiği zaman çok fazla motivasyona sahip oluyorum."

"İşler kötü gittiği için kendini kötü hisseden insanlardan değilim. Böyle durumlarda sadece 'İnsanları nasıl etkileyebilirim?' diye düşünüyorum."

"Sıralama turlarının ardından padoktaki herkes için zorluklar yaşadığımız ortadaydı ve motivasyon bulduğum yer, 'Tamam, herkes zorlandığımızı biliyor ama onlara çok iyi şeyler yapabileceğimizi göstermek istiyorum' oldu."

"Ne zaman zor bir yarışla karşı karşıya kalsak zihniyetim bu oldu."

Ferrari düzlüklerde sorunlarla boğuşsa da, Leclerc virajlardaki performansıyla yeteneğini göstermeyi başardı.

Leclerc, "Denge açısından aracın arka tarafıyla mücadele ediyoruz. Bu, araca olan güveniniz açısından çok zor bir şey ve F1'de her şey güvenle alakalı."

"Bu hareketli arka tarafla baş etmenin yolunu biraz da olsa bulmayı başardım ama yine de bunun üzerinde yapmamız gereken bazı işler var." dedi.

Ancak Sebastian Vettel yıl boyunca çok fazla zorlandı.

Vettel'in neden bu kadar çok zorlandığı sorulduğunda ise Leclerc, "Cevabını bilmediğim bir soru. Açıkçası bazı sürücüler aracın arka tarafı hareketli olduğu zaman daha rahat hissediyorlar, bazıları ise önden kayma olduğunda daha rahat hissediyorlar. Bu yılın aracı muhtemelen benim sürüş tarzıma biraz daha iyi uyuyordu."

"Ayrıca Seb'in birkaç kez bahsettiği üzere genel olarak onun için zor bir yıldı. Çünkü önümüzdeki yıl takımda olmayacağını biliyordu ve muhtemelen bu da bir rol oynuyordu." yanıtını verdi.

Vettel'in ayrılığıyla beraber Leclerc, artık takımın yeni lideri olacak gibi görünüyor.

Leclerc, artık takım lideri olacak olmasının çok farklı bir duygu olmadığını söyledi.

"Öncesine kıyasla gerçekten farklı hissetmiyorum. Daha önce yaptığım işi yapmam gerekiyor. Pist üstünde elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım ve ayrıca pistin dışına çıktığımızda da takıma elimden geldiğinde yardım etmeliyim."

"Daha önce yaptığım şey buydu ve şimdi yapacağım şey de bu. Elbette yorumlarımın ağırlığı muhtemelen biraz daha artacak, çünkü takımla bir geleceğim var ve onlarla ne kadar süre kalacağımı biliyorlar."

"Ama bundan daha önce dinlenmediğim gibi bir anlam çıkarılmamalı. Dışarıdan biraz farklı görünebilir benim için işler o kadar da farklı görünmüyor."