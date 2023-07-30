Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"

Charles Leclerc, 2019 Belçika GP'de kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etmeyi başarmış ve önemli bir başarı yaklaamıştı.

Bugünkü Spa yarışına da pole pozisyonundan başlayacak olan Leclerc, hedefinin aynı şeyi yapmak olduğunu gizlemiyor.

Ancak Red Bull, özellikle Max Verstappen'in tarafında -yarış temposunda- çok kuvvetli göründüğü için bunu başarması pek kolay olmayacak.

Leclerc yarışa kısa bir süre kala yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Spa'da pole'den başladığım son yarışı kazanmıştım ama bugün farklı olacak."

"Red Bull yarış temposunda çok hızlı fakat yine de ilk sıradan başlamak güzel."

"Bugün havadan ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Lastiklerin nasıl davranacağını da bilmiyoruz."

"Bizi ilginç bir yarış bekliyor. 2019'daki sonucu tekrarlamak için elimden geleni yapacağım."