Leclerc 2019’da aldığı sonuçları beklemiyormuş

F1’de geçirdiği ilk seneden sonra, Sauber’den ayrılıp Ferrari koltuğuna oturan Charles Leclerc, İtalyan takımla çıktığı ikinci yarış olan Bahreyn’de pole pozisyonundan başlayıp yarış galibiyetine doğru ilerlerken yaşadığı motor problemiyle podyumun son basamağında yarışı bitirmişti.

İlk galibiyetini Belçika Grand Prix’sinde alan Leclerc, bir hafta sonra Ferrari’nin evi İtalya Grand Prix’sini de kazanmayı başardı.

Leclerc bu sene 7 pole pozisyonu -bu sezonun en çok pole alan pilotu- ve 2 galibiyetinin yanında 8 podyum aldı ve şampiyonayı 4 kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Sebastian Vettel’in 24 puan önünde 4. sırada bitirmeyi başardı.

Motorsport.com tarafından sezonu hakkında yorum yapması istendiğinde Leclerc şu cevabı verdi; “Çok mutluyum, eğer sezon başında bana 7 pole ve 10 podyum alacağımı söylemiş olsaydınız, bu dediğinize inanmazdım. Bu yüzden beklediğimden çok daha iyi bir sonuç aldım.”

“Geriye baktığımızda birkaç hatamız oldu, bu yüzden şu anki amacımız o hataları anlamak ve bu hataları bir daha yapmamak. Ancak genel olarak bu sezon gösterdiğim performanstan memnunum.”

Leclerc’in ilk yarışını yaz arasından önce kazanması için pek çok şansı oldu ancak, Azerbaycan’daki sıralama turları kazası (ki polü kazanmak için büyük bir adaydı), Avusturya'da Max Verstappen’e sondan bir önceki turda geçilmesi ve yağmurun etkili olduğu Almanya Grand Prix’inde yaptığı kaza onu bundan alıkoydu.

Yaz arası sonrası, Leclerc üst üste 4 yarış kazanabilirdi -Ferrari stratejisi Singapur’da galibiyeti Vettel’e verirken, Rusya’da Vettel’in motor arızası öncesi liderlik Monakolu pilota aitti.

Son pole pozisyonunun aldığı Meksika’da ise Ferrari’nin strateji hatasıyla yarışı 4.sırada tamamladı.

Leclerc sezonun kolay geçmediğini kabul etti.

“İlk yarıda çok zorlandık ama bence iyi çalıştık ve çok çalışma, meyvesini ikinci yarıda iki inanılmaz galibiyet ile verdi.”

“Tabii ki Monza’da olanlar hayal ettiğimin de ötesindeydi. O podyumun ilk basamağında, Ferrari’nin on binlerce seyircisi önünde olmak çılgıncaydı. Bu deneyimlerimi ve ilk yıllarımı hiç ama hiç unutmayacağım.”

“Ancak aynı şekilde, daha iyi olmak için yapmam gereken bir sürü şey var. Ancak kafamı önüme eğip daha iyi olacağım.”

Leclerc, Ferrari ile olan ilk yılında çok fazla şey öğrendiğini ve en önemli görevinin 2019’da yaptığı hataları yapmaması gerektiğini söyledi.

“İnanıyorum ki bu sezondan itibaren her şey daha iyi olacak.”

Çeviri: Efe Kahya