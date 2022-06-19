Leclerc, 19. sıradan başlamasına rağmen gözünü ön tarafa dikti

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Ferrari pilotu, cuma günü yeni bir kontrol elektroniğine geçmesinin ardından 10 sıra grid cezası almıştı ve cumartesi günü tamamen yeni bir güç ünitesine geçmesinin ardından gridin en gerisine düştü.

Fakat Leclerc, sıralama turlarının ilk bölümünde, bu hafta sonu kendisiyle benzer bir ceza alan AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'yı geride bıraktı.

Bu sayede 19. başlayacak Leclerc, yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi umduğunu ancak bunun kolay olmayacağını söyledi.

Pazar günü ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği sorulduğunda Leclerc, "Açıkçası bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum."

"Dünkü antrenman turlarında geçiş yapmak, düşündüğümden biraz daha zordu fakat genel olarak araçta oldukça iyi bir tempomuz olduğunu düşünüyorum."

"Strateji tarafında akıllıca davranıp, önümüzü açmayı başarabilirsek o zaman dördüncü sıra civarına dönebiliriz. Yani hedef bu olacak ve ben de her şeyimi ortaya koyacağım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, waves Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takım arkadaşı Sainz'ın üçüncülükten zafere ulaşabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Leclerc, "Umarım öyle olur. Eğer ben yapamıyorsam o zaman kazanmasını istediğim kişi Carlos'tur. Böyle bir şey onun için harika olur. Bence rekabetçi görünüyor."

"Umarım yarışın sonlarına doğru piste giren güvenlik aracı ve biraz da şansla o mücadeleye ben de katılabilirim. Fakat bunun çok iyimser bir tahmin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Leclerc, bu yıl yaşadığı iki güç ünitesi sorununun ardından grid cezası almayı beklediğini de ekledi.

"Bizim için biraz zor bir durum fakat bunun olacağını biliyorduk. Yani hayal kırıklığı yaşıyoruz fakat bunun olacağını da biliyordum, bu yüzden ceza almayı bekliyordum."

"Başka bir ceza daha alır mıyım bilmiyorum ama genel olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum pek iyi olmasa da bence doğru kararı verdik. Çünkü 10 sıra grid cezası aldığım birkaç yarış yapmak yerine tüm cezaları tek bir yarışta almak bence doğru karardı."

"Yarın durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız ve umarım bundan sonra dayanıklılık sorunu yaşamayıp, kendimize odaklanabilir ve şampiyonluk savaşında Red Bull'u yakalayabiliriz."

Leclerc, ayrıca şartlar göz önüne alındığında Q1'de yer almanın kolay olmadığını kabul etti.

"Özellikle sıralama turlarını ne kadar sevdiğimi düşünürsek, bu zihniyette ilerlemek kolay değildi. Çünkü ne yaparsanız yapın, geriye düşeceğinizi biliyorsunuz."

"Risk alırsanız ve hata yaparsanız, bu yarın için size pahalıya patlıyor, belki de pit yolundan başlamak zorunda kalıyorsunuz."

"Fakat durumu iyi idare ettik. Kendi tarafımda risk alamayacağım açıktı ve sadece birkaç temiz tur atmaya çalıştım."

"Sanırım bir veya iki temiz tur attık çünkü Latifi'nin gerisindeydim ve onu geçmekte epey zorlanıyordum. Şartlar zor olduğu için hiçbir şey göremiyordum.

"Yani tüm mesele çok fazla risk almadan araçla ilgili tüm kontrolleri yapmak için birkaç tur atmakla ilgiliydi ve biz de bunu yaptık."