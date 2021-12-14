Leclerc: "18 inç lastiklerin hissiyatı çok farklı"

Ferrari, Pazar günkü Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Yas Marina'da gerçekleştirilen testin ilk gününde, toplam 306 tur attı. İlk günün ana görevi, gelecek yıl kullanılacak olan 18 inç lastiklerin değerlendirilmesiydi.

Takım iki araçla sürüş yaptı. Leclerc, 18 inç lastik testi kapsamında sabah bölümünde SF90'ın direksiyonuna geçti ve toplamda 87 tur atmayı başardı. Öğleden sonra bu aracı Antonio Fuoco kullandı.

Diğer tarafta 2021 SF21'in direksiyonuna, çaylak sürücü testi kapsamında sabah Fuoco, öğleden sonra ise Robert Shwartzman geçti.

Leclerc 87, Fuoco, 146 ve Shwartzman 73 tur attı.

Leclerc günün ardından şöyle dedi: "Bu yılın sonuna kadar kullandıklarımızdan, daha büyük olan 18 inç lastiklerin yeni boyutunu anlamaya devam etmek adına faydalı bir test oldu."

"Bu tekerlekler çok büyükler ve tekerlekten gelen hissiyat oldukça farklı."

"Takım, 2022 aracının hazırlıkları için son derece faydalı olacak çok sayıda veri topladı."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kişisel anlamda bakarsam, bugünkü test bu lastikler hakkında daha fazla şey öğrenmeme yardımcı oldu."

"Ancak yeni araçların konsept olarak çok farklı olacağı düşünüldüğünde, bu aracın hissinin gelecek yılki ile aynı olacağından şüpheliyim."

Shwartzman ise Ferrari SF21'i sürdüğü için mutlu görünüyor.

"Günün ikinci kısmında Ferrari'nin F1 aracını kullandım ve gerçekten çok keyif aldım."

"Seans içerisinde birkaç kırmızı bayrak çıkmasına rağmen, takımla birlikte bugün için planladığımız çalışma programını tamamlamayı başardım."

"Ayrıca önceki testlere kıyasla birkaç yeni şey öğrendim. Mesela başlangıç ​​prosedürleri tarzı şeyler benim için çok olumluydu."

"Genel olarak pist üstünde çok tutarlıydım ve ana hedeflerimden birisi buydu."

"Bu fırsat için Scuderia Ferrari'ye çok teşekkür ederim, onlarla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım gelecekte aracı daha fazla kullanma şansım olur."

Robert Shwartzman, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images