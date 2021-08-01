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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Leclerc, 1. virajdaki kazayı ''bowling'' olarak adlandırdı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Ferrari Formula 1 sürücüsü Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix'sinin birinci virajında yaşanan olayları ''bowling'' olarak adlandırdı.

Leclerc, 1. virajdaki kazayı ''bowling'' olarak adlandırdı

Hungaroring'in birinci virajında, Macaristan Grand Prix'sinde kırmızı bayrak çıkmasına neden olan iki kaza yaşandı ve pistteki parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

İlk kaza, Valtteri Bottas'ın McLaren sürücüsü Lando Norris'in aracının arkasına temas etmesiyle başladı ve İngiliz pilotun aracı Max Verstappen'in yoluna kaydı.

Bottas'ın aracı Sergio Perez'in aracına çarptı ve bu kaza Norris ile Perez'in yarıştan çekilmesiyle sonuçlandı.

İkinci kaza ise kısa bir süre sonra, birinci virajda Stroll'ün Leclerc'i içeriden geçmeye çalışmasıyla. meydana geldi. Kanadalı pilot sadece Ferrari sürücüsüne çarptı ve olaya karışan Daniel Ricciardo da spin attı.

Leclerc bir sonraki virajda spin atıp ve yarıştan çekilirken, Stroll de yarıştan çekildi. Hakemler bu iki olayın da inceleneceğini doğruladı.

Monakolu pilot kazadan kısa bir süre sonra Twitter'da bu kazaya ''bowling'' dedi.

 

Norris çıkan kırmızı bayraktan sonra aracını pitlere getirebilse de, McLaren İngiliz pilotun aracında büyük bir hasar buldu ve sürücülerini yarıştan çekmeye karar verdi.

Kazadan sonra Sky Sports'a konuşan Norris şu ifadeleri kullandı: ''Söyleyecek çok şeyim yok.''

''Biraz sinir oldum sanırım. Birinci turda bunun neden yaşandığını, bu tür aptalca hareketlerin riskinin neden alındığını bilmiyorum. Ancak yapabileceğim bir şey yok. Çok fazla şey söyleyemem.''

Norris aynı zamanda hakemlerin ''sağduyu'' kullanmalarını umduğunu ve daha önce ''farklı pistlerde yanlış bir şey yapmadığı halde'' cezalandırıldığını da ekledi.

Kaygan koşullarda geçiş lastikleriyle iyi bir start alan Red Bull sürücüsü Perez de birinci virajdaki olayı ''inanılmaz'' olarak adlandırdı.

Perez, ''Çok yazık oldu, üçüncü sıraxya çıkmıştım bile.''

''McLaren'ı geçmiştim ve önde olduğumu düşünsem de Bottas büyük bir hata yaptı ve yarışı mahvetti.''

''Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şey bitmişti. Motor hasar görmüştü. Radyatöre girmiş.''

Macaristan Grand Prix'sinde pit yolunda Kimi Raikkonen tarafından darbe alan Nikita Mazepin'in de yarıştan çekilmesiyle, ilk sekiz turdan sonra 14 sürücü kaldı.

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