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Leclerc: "1. virajda Verstappen'i geçmek için her şeyi yapacağım"

2023 Amerika GP Sprint yarışı öncesinde ikinci sırayı elde eden Charles Leclerc, kısa yarışın ilk virajında Max Verstappen'i geçebilmek için her şeyi yapacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Max Verstappen, Red Bull Racing

Cuma günkü sıralamalarda 2. olan ancak Max Verstappen'in derecesinin pist sınırları ihlali nedeniyle silinmesinin ardından pole pozisyonunu kazanan Leclerc, bugünkü sprint sıralamalarında da ikinci oldu ancak bu sefer Verstappen pist sınırları içerisinde kalmayı başardı.

Leclerc, Sprint sıralamaların ardından yaptığı açıklamada hedefinin ilk virajda Verstappen'i geçmek oluğunu söyledi.

Leclerc, "Araç tamamen aynıydı. Koşullar değişti ve hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekti."

"Olumlu bir sıralama oldu.  Elbette pole pozisyonunda olamamak hayal kırıklığı yaratıyor ama ikincilik bu pistte o kadar da kötü değil."

"Max'i 1. virajda geçmek için her şeyi yapacağım. Geçmiş yıllara baktığımızda ikinci sıradakinin yol tutuşunun her zaman oldukça iyi olduğu görünüyor."

"Umarım bu yıl için değişmemiştir. Aslında bilmiyorum çünkü yarın pole pozisyonundayım ama umarım bugün Max'i geçebiliriz!" dedi.

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