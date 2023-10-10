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Formula 1 / Katar GP Haberler

Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"

Ferrari pilotlar Charles Leclerc, Mercedes'in Katar'da çok güçlü olmasına şaşırdığını gizlemiyor.

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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Ferrari, Katar hafta sonunda beklentilerin çok altında kaldı ve Aston Martin pilotu Fernando Alonso'nun da ardında beşinci en iyi takım gibi göründü.

Yine de Charles Leclerc, pazar günü beşinci olarak, belki de maksimumu almış oldu. Fakat ilk turda en geriye düşen George Russell'ın kendisini geçmesi Leclerc'i epey şaşırtmışa benziyor.

Leclerc şöyle dedi: "Carlos'un sorunu nedeniyle güne mümkün olan en iyi şekilde başlayamadık, bu üzücüydü."

"Ayrıca bu, güvenlik noktada yer alabilmemiz için sürüş açısından benim tarafımda da biraz dikkatli davranmamıza yol açtı."

"Fakat her halükarda bugünkü yarıştan daha fazlasını çıkarabileceğimizi düşünmüyorum."

"McLaren'ın hızına pek şaşırmadım, çok hızlılardı, böyle bir pistte çok güçlü olmalarını bekliyorduk. Öte yandan Mercedes'in temposuna oldukça şaşırdık, ilk turda kaza yaparak yarışı bizim önümüzde bitirmeleri şaşırtıcı."

"Önümüzde arka arkaya üç yarış olacak. Takımlar şampiyonasını en iyi şekilde tamamlamak için her şeyi yapacağız.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Monakolu pilot yarışın kendisi için çok zor geçtiğini de ekledi.

"Bu bence tüm F1 pilotlarının karşı karşıya kaldığı en zor yarış. İstisnası olduğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını söyleyenlere de inanmıyorum."

"Bence birçok şey üst üste geldi."

"Sıcaklık son derece yüksekti. Çok sayıda yüksek hızlı virajın olduğu bir pistimiz var. Fakat en önemli kısım üç kez pit stop yapmak zorunda kalmamızdı. Bu da yüksek hızda lastik yönetimi yapmadığımız anlamına geliyordu, ki peş peşe sıralama turları atmak gibiydi."

"Gelecek yıl kendimizi aynı durumda bulursak, sanırım sürücüler olarak aramızda tartışmamız gerekecek."

"Yarış sonunda oturduğumuzda her zaman birbirimize bakarız, bu sefer durumun farklı olduğunu hissedebilirsiniz."

"Bazı sürücüler kendilerini gerçekten kötü hissettiler. Yani bu belki de tartışmamız gereken bir konudur."

"Çünkü bir noktada, fiziksel hazırlıkla ilgili bir şey değil. Dehidrasyon öyle bir seviyede ki görüşünüz çok daha kötü, kalp atış hızınız uçlara gidiyor ve tüm bunları kontrol etmek çok zor."

"Bu yüzden gerçekten çok zordu."

"Şimdilik bu konuya çok fazla girmek istemiyorum ama bence bunun ne kadar zor olduğunu kelimelere dökmek ve açıklamak zor."

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