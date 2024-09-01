Leclerc: "Ferrari'de yarışmak büyük bir ayrıcalık"
Charles Leclerc, Ferrari'nin kendi evinde kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari'nin yıldız pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin McLaren'e karşı oluşturduğu ters strateji ile birlikte Monza'da Tifosinin önünde takımını zirveye taşımayı başardı.
Bu görkemli zaferin ardından konuşan Leclerc şunları söyledi: "Tanrım, bu duygular inanılmaz. İkinci kez kazanırsam, ilk seferki kadar özel hissettirmeyeceğini düşünmüştüm, ancak son birkaç turdaki duygularım tamamen aynıydı."
"Monaco ve Monza, her yıl kazanmak istediğim iki yarış ve bu sezon her ikisini de kazanmayı başardım."
"Bu gerçekten çok özel bir his. Paketimiz Monza gibi bir pistte oldukça iyi çalışıyordu. Hâlâ McLaren'ın favori olduğunu düşünüyorum, ama kesinlikle bir adım ileriye gittik."
"Bu tür zaferler takım olarak ne kadar sıkı çalıştığımızın bir göstergesi."
"Ferrari için yarışmak her zaman bir ayrıcalık, bu yüzden bu anların tadını çıkarıyorum."
"Monza’da kazandığımız bu zafer, taraftarlarımız için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu."
“Baku benim için oldukça güzel bir pist, o yüzden belki orada da özel bir şeyler başarabiliriz.”
"Forza Ferrari!"
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