Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Leclerc: "Ferrari'de yarışmak büyük bir ayrıcalık"

Charles Leclerc, Ferrari'nin kendi evinde kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari'nin yıldız pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin McLaren'e karşı oluşturduğu ters strateji ile birlikte Monza'da Tifosinin önünde takımını zirveye taşımayı başardı.

Bu görkemli zaferin ardından konuşan Leclerc şunları söyledi: "Tanrım, bu duygular inanılmaz. İkinci kez kazanırsam, ilk seferki kadar özel hissettirmeyeceğini düşünmüştüm, ancak son birkaç turdaki duygularım tamamen aynıydı."

"Monaco ve Monza, her yıl kazanmak istediğim iki yarış ve bu sezon her ikisini de kazanmayı başardım."

"Bu gerçekten çok özel bir his. Paketimiz Monza gibi bir pistte oldukça iyi çalışıyordu. Hâlâ McLaren'ın favori olduğunu düşünüyorum, ama kesinlikle bir adım ileriye gittik."

"Bu tür zaferler takım olarak ne kadar sıkı çalıştığımızın bir göstergesi."

"Ferrari için yarışmak her zaman bir ayrıcalık, bu yüzden bu anların tadını çıkarıyorum."

"Monza’da kazandığımız bu zafer, taraftarlarımız için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu."

“Baku benim için oldukça güzel bir pist, o yüzden belki orada da özel bir şeyler başarabiliriz.”

"Forza Ferrari!"

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber İtalya GP Yarış: Leclerc Ferrari'nin evinde kazandı, McLarenlar 2-3!
Sonraki haber Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Formula 1
İtalya GP
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!
Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım"

Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım"

Formula 1
İtalya GP
Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım"
Leclerc: "Lewis'le Monza'da yarışmak özel olacak"

Leclerc: "Lewis'le Monza'da yarışmak özel olacak"

Formula 1
İtalya GP
Leclerc: "Lewis'le Monza'da yarışmak özel olacak"
Ferrari'nin Monza paketi ortaya çıktı, taban henüz takılmadı

Ferrari'nin Monza paketi ortaya çıktı, taban henüz takılmadı

Formula 1
İtalya GP
Ferrari'nin Monza paketi ortaya çıktı, taban henüz takılmadı
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Ferrari ve Santander aralarındaki sponsorluk sözleşmesinin sona ereceğini duyurdu

Ferrari ve Santander aralarındaki sponsorluk sözleşmesinin sona ereceğini duyurdu

Formula 1
İtalya GP
Ferrari ve Santander aralarındaki sponsorluk sözleşmesinin sona ereceğini duyurdu
Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor

Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor

Formula 1
İtalya GP
Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor
Ferrari'nin "içine düştüğü tuzaktan" kurtulmasına yardımcı olması gereken Monza güncellemesi

Ferrari'nin "içine düştüğü tuzaktan" kurtulmasına yardımcı olması gereken Monza güncellemesi

Formula 1
İtalya GP
Ferrari'nin "içine düştüğü tuzaktan" kurtulmasına yardımcı olması gereken Monza güncellemesi

Son Haberler

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye