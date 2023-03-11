Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

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Yeni sezonda şampiyonluk savaşına dönmeyi hedefleyen Mercedes, henüz ilk yarıştan ciddi hayal kırıklığına uğramış vaziyette.

Hem sıralama turlarında, hem de yarışta yere basma gücü eksikliği nedeniyle istediği tempoyu yakalayamayan takım, damalı bayrağı Lewis Hamilton ile galip Max Verstappen'in 50 saniye gerisinde beşinci, George Russell ile altıncı sırada görebildi.

Daha da kötüsü, her iki Mercedes pilotunun da bir Aston Martin tarafından pist üstünde geçilmesiydi; Fernando Alonso podyum için Lewis Hamilton'ı geçerken, sakatlıktan dönen Lance Stroll de George Russell'ı geride bıraktı.

Takım için sıkıntılar o kadar büyük ki, şimdiden sıfır sidepod konseptinin ve taban tasarımının çöpe atılması, hatta bu sezonun W15 için feda edilmesi düşünülmekte.

Sky Sports F1 podcast'inde durumu yorumlayan Simon Lazenby, "Bir müşteri takımının podyumda olduğunu düşünmek oldukça korkutucu, değil mi?. Bir müşteri takımının fabrika takımını etkili bir şekilde yenmesini izledik."

"Sanırım Toto Wolff'ün Bahreyn GP'sini 'yarış kariyerinin en kötü günü' olarak tanımlamasına neden olan şeylerden biri de buydu."

"Her şeye rağmen sıfır sidepod konseptini çöpe atmaları şaşırtıcı, hiç olmazsa Imola'ya kadar bekleyeceklerini düşünmüştük."

"Ancak sıralama turlarından sonra hızlıca karar verdiler, sanki yenilgiyi erkenden kabul ediyor gibilerdi. 'Bu kadar yeter, yolumuza devam etmeliyiz' diyorlardı."

"Bunun gerçekten çok erken olduğunu, ancak Toto'nun sabrının tükendiğini düşünüyorum." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in mevcut formu, yedi kez üst üste şampiyonluk kazandığı 2014-2021 yılları arasındaki formuyla keskin bir tezat oluşturuyor.

Bu durumda kadronun dağılmasının payını da hesaba katan Lazenby, Mercedes'i "geçiş dönemindeki bir takım" olarak tanımlamayı tercih ediyor.

Lazenby, "Tüm hanedanlıklar yıkılır, değil mi? Mercedes'te de olan bu."

"Son iki ya da üç yılda kimleri kaybettiklerini ve Red Bull'un aksine konsepti yanlış yorumlamaları da hesaba katılınca epey zorlandıklarını düşünüyorum."

"James Vowles'ı kaybettiler, Andy Cowell'ı kaybettiler, James Allison'ı kaybettiler. Bunun da ötesinde Red Bull'a tam 15 mühendis kaybettiler."

"Bence artık Mercedes kesinlikle geçiş sürecine girmiş bir takım." dedi.