Lazenby: "2024'te Sainz, Leclerc'e baskı kurmaya çalışabilir"

Hamilton'ın bu sezon sonunda Brackley'den ayrılıp Maranello'ya gideceğini açıklamasının ardından hem Ferrari hem de Mercedes gelecek sezon yeni pilot kadrosuna sahip olacak.

Hamilton'ın bu kararı Carlos Sainz'ın Ferrari kariyerinin sonunu getirmekle kalmadı, aynı zamanda Mercedes'in de yeni bir pilot arayışına girmesine sebep oldu.

Her ne kadar Sainz 2025 için baskı altında gibi görünse de Sky Sports sunucusu Simon Lazenby, daha büyük bir sınavla karşı karşıya olanın Leclerc olabileceğini düşünüyor.

Leclerc, gelecek yıl Hamilton ile takım arkadaşı olacak olmanın yanı sıra aynı zamanda Ferrari'nin kendisini takımda tutmakla doğru bir karar verdiğini herkese göstermek zorunda.

Lazenby, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişiyle ilgili olarak Sky Sports'a, "Hiçbirimiz bunun olacağını tahmin etmemiştik."

"Ama işin güzel yanı da bu, hepimizi hazırlıksız yakaladı ve bence şimdiden pilotların üzerlerinde baskı oluşmaya başladı."

"Charles Leclerc gelecek yıl Lewis Hamilton'a karşı kendini göstermek zorunda kalacak."

"Bu durumda belki de Carlos, erken davranıp Leclerc üzerinde bir baskı kurmaya çalışabilir ve onu gölgede bırakabilir." dedi.

Ayrıca Russell'ın cevaplaması gereken sorular olduğunu ve bu cevapların takım arkadaşının kim olacağını belirleyebileceğini düşünüyor.

Mercedes için bu listede deneyimli Fernando Alonso'nun ve Mercedes genç pilotu Kimi Antonelli'nin olduğu konuşuluyor.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, greet each other on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar