Lawson'ın sözleşmesindeki madde, Ricciardo'nun RB'den ayrılacağı söylentilerine yol açtı

Lawson şu anda hem Red Bull hem de RB için yedek sürücü olarak görev yapıyor ve geçen sezon sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçtiği süre boyunca gösterdiği performansla F1 2025 kadrosunda yer bulmayı umuyor.

Red Bull henüz Liam Lawson üzerindeki sözleşme opsiyonunu kullanmadı.

Lawson, bu ayın başlarında, gelecek sezon Red Bull bünyesinde bir koltuk imkanı bulamazsa, griddeki diğer takımlarda kendine bir yer bulması durumunda "her yerde" olabileceğini, ancak önceliğinin Red Bull olduğunu kabul etti.

Red Bull’da yer alan dört koltuktan sadece Ricciardo’nun koltuğu için gelecek sezon sözleşmeye bağlanmadı. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko daha önce, takım Lawson'ı gridde yerleştirmezse, Lawson'ın başkalarıyla anlaşmasına izin veren bir maddenin sözleşmesinde yer aldığını açıklamıştı.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Gelecek sezon Max Verstappen ve Sergio Perez'in “asıl” Red Bull koltuklarını doldurması ve Marko'nun gelecek yıl Ricciardo'nun yerine Lawson'ı bir RB koltuğuna taşımayı mantıklı bir hamle olarak nitelendirmesiyle konu yeniden gündeme geldi.

"Paydaşlar, bunun bir genç takımı olduğunu ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini açıkça belirttiler."

"Amaç, [Ricciardo'nun] olağanüstü performanslarla Red Bull Racing için değerlendirilmesiydi. O koltuk şimdi Sergio Perez'e ait, bu yüzden bu plan artık geçerli değil.”

"Yakında oraya genç bir sürücü yerleştirmek zorunda kalacağız. Bu Liam Lawson olacak." dedi Marko, Kleine Zeitung'a.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise yılın başlarında, Ricciardo'nun geleceğinin kendi elinde olduğunu söylemişti. Avustralyalı pilot ise 2025'te RB'de kalmak istediğini belirtmişti.

Horner, Red Bull'un yedek sürücüsü Lawson'a atıfta bulundu, ancak "önceliğinin" şu anda yarış koltuklarında oturanlar olduğunu söyledi.

Yorumlarına, sezonun erken zamanları olduğunu belirterek başlayan Horner, Nisan ayında Çin'de medyaya Ricciardo'nun geleceği hakkında şunları söyledi: "Bence bu büyük ölçüde Daniel'in ellerinde. Sadece bizim değil, başkalarının da fark edeceği türden bir performans sergilemesi gerekiyor.”

"Şimdi, kenarda bekleyen ve doğal olarak bir fırsat yakalamak isteyen Liam Lawson gibi yetenekli bir sürücü var.”

"Ama ne zaman veya hatta olup olmayacağına dair hiçbir şey önceden belirlenmiş veya öngörülmüş değil. Şu anda yarış koltuklarında olan sürücülerin kesinlikle önceliği var ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."