Lawson'ın RB20 ile yapacağı test sürüşü, Perez'in Red Bull geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırdı!

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, Sergio Perez'in takımdaki geleceğine ilişkin söylentiler yoğunlaşırken Liam Lawson önümüzdeki hafta Silverstone'da Red Bull'un RB20 Formula 1 aracını test edecek.

Bu gelişme, Sergio Perez'in takımda geleceği üzerindeki spekülasyonları artırdı. Perez, takım patronlarını hayal kırıklığına uğratan form grafiğinin ardından performansını yükseltmesi için baskı altında.

Meksikalı pilot, Çin Grand Prix'sinden bu yana sprint yarışı dışında podyum bitiremedi ve son beş yarışta Red Bull'un toplam 116 puanına sadece 15 puan katkıda bulundu.

Red Bull, sezon başındaki formunu yeniden bulması için Perez'e yardımcı olmak için elinden geleni yaparken, Britanya GP'sinde takımın, başka bir sürücü getirmesi gerekirse B planı seçeneklerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Bu durum, Daniel Ricciardo'nun yaz arasından sonra Perez ile yer değiştirerek Red Bull'a sansasyonel bir dönüş yapabileceği spekülasyonlarını tetikledi. Ancak, bu, Avustralyalının bu yıl F1'e dönüşünden bu yana bekleneni verememesi nedeniyle pek olası görünmüyor.

Red Bull, Ricciardo'nun bu yıl RB için işleri hızlandıracağını ve ana takıma dönmeyi hak ettiğini kanıtlayacağını umuyordu. Bu gerçekleşmedi ve şu anda Faenza merkezli ekipteki geleceği için savaştığı için, Red Bull için bir seçenek olduğu düşünülmüyor.

Başka birçok üst düzey seçenek yok, ancak Red Bull'un bu yılın ilerleyen zamanlarında veya gelecek sezon yedek sürücü Lawson'u Perez'in alternatifi olarak ana takıma terfi ettirme olasılığı bulunuyor.

Bu fikir, Lawson'un takım için bir tanıtım günü kapsamında Perşembe günü Silverstone'da bir RB20 sürmesi planlandığı ortaya çıkınca biraz daha anlam kazandı.

Bu, takımların her sezon izin verilen iki Tanıtım Etkinliği test gününden ikincisi olacak. Bu sürüş, pazarlama etkinliği olarak planlansa da özellikle takımın bu hafta sonu aynı pistte sürüş yapacağı göz önüne alındığında, Lawson'un potansiyelini değerlendirmek için 200 km'lik bir sürüş fazlasıyla yeterli olacak.

On iki ay önce, Britanya GP'sinin ardından Red Bull, geçen yılki RB19'da Ricciardo'nun potansiyelini görmek için bir Pirelli lastik testini kullanmıştı. O günkü performansı, takımı AlphaTauri'de bir etki yaratmakta zorlanan Nyck de Vries'in yerine onu seçmeye ikna etmek için yeterliydi.

Lawson, geçen sezon AlphaTauri'de sakatlanan Ricciardo'nun yerine çıktığı beş yarışta büyük bir etki yaratmıştı ve Singapur GP'sinde dokuzuncu sırada yer almıştı. Bu formu, takımın işler karışırsa Ricciardo'nun yerine geçmesi için baş aday olarak onu öne çıkardı.

Ancak Ricciardo'nun son yarışlarda gösterdiği form artışı, şimdi kendi yerini güvence altına alması için yeterli olabilecekken, Lawson'un Red Bull'a geçişi, enerji içeceği devi için 2025'te bir yarış koltuğu elde edemezse kontrat olarak serbest kalabileceği konuşmaları arasında Yeni Zelandalı sürücüyü aile içinde tutmanın bir yolu olabilir.

Sky F1'e Silverstone'da konuşan Red Bull patronu Horner, takımın Perez'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve son beş yarışta "hiçbir yerde" olmadığını ima etti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu, özellikle Max Verstappen ile takım arkadaşı olduğunuzda gizlenemeyeceğiniz bir spor."

"En iyilere karşı ölçüldüğünü biliyor ve Max'i desteklemesi için ona ihtiyacımız var çünkü artık iki McLaren, iki Ferrari ve iki Mercedes var. İki Red Bull'a birden son derece ihtiyacımız var." dedi Horner.

Perez'in 2025 ve 2026 için geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen, performansla ilgili maddeler, gerekli hedeflere ulaşamazsa Red Bull'a onun yerine başkasını getirme imkanı verebilir.